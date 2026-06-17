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Miércoles, 17 de junio de 2026
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América Latina

Detectan explosiones de ceniza en volcán cercano a Argentina y declaran alerta amarilla

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Volcán | Foto Canva
Volcán | Foto Canva
Los expertos elevaron la alerta del volcán tras un registro de explosiones de baja magnitud, emisión de piroclásticos, gases y cenizas.

El Servicio Nacional de Geología y, Servicio Geológico y Minería de Chile pronostican alerta Técnica Verde a color Amarillo, después de que las autoridades de Argentina y Chile anunciaran un cambio en el nivel de alerta del Complejo Volcánico Nevados de Chillán.

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Localizado mayormente en el territorio de Chile, dentro de la región del Ñuble, el volcán queda muy cerca a provincias argentinas como Neuquén, situada entre 50 y 100 kilómetros del volcán.

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Actualmente, ocupa el puesto número 10 en el Ranking de Riesgo volcánico de Chile, de acuerdo con datos del SEGEMAR. Asimismo, mantiene antecedentes recientes de actividad, con un ciclo eruptivo entre 2015 y 2022.

En ese lapso de tiempo se registraron explosiones de baja magnitud, emisión de piroclásticos, gases y cenizas.

Ahora, el cambio de Alerta Técnica a Amarillo responde a un incremento de actividad superficial del volcán, registrado desde 15 de junio por el SEGEMAR y el Sernageomin. En la jornada, se detectaron al menos cinco pulsos de material piroclástico de el último cráter activo, con alturas de hasta 160 metros sobre el cráter.

El material expulsado se extendió mayormente hacia sureste, en sectores no habitados, con una continuidad de emisiones constantes de gases.

Al mismo tiempo, la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV) de Chile identificó un aumento sostenido de la sismicidad, asociada a la dinámica interna del volcán y al movimiento de fluidos.

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Tras un análisis técnico del Sernageomin, los expertos señalaron la presencia de nuevo material magmático bajo subcomplejo Las Termas, compuesto que podría modificar el sistema hidrotermal superficial.

Frente al suceso, el director nacional subrogante de Sernageomin, Mauricio Locar dijo que “los registros muestran cambios en el comportamiento interno del volcán que requieren reforzar la vigilancia y mantener informadas oportunamente a las autoridades y a la comunidad”.

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