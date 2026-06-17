Lanzan nueva red social que le competirá a X: el registro será con el documento de identidad

La red social W, que aspira a ser una opción alternativa europea a X, la plataforma de Elon Musk, dio el gran salto este miércoles al poner su primera versión pública a disposición de los internautas.

Anunciada en enero en Davos, W, que eligió su nombre como guiño a X (la siguiente letra del alfabeto), espera rivalizar con la red estadounidense capitalizando la confianza.

La iniciativa ha recibido el apoyo de varias personalidades europeas, entre ellas el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien publicó su primer mensaje en W celebrando "una plataforma en la que los datos se alojan íntegramente en Europa".

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En W, agregó Costa, "la lucha contra la desinformación es una prioridad y todos los usuarios son seres humanos verificados".

La nueva red, con sede en Suecia, obliga a sus miembros a demostrar su identidad en el momento de la inscripción (escaneando el pasaporte o el documento de identidad a través de una aplicación independiente), con el fin de asegurarse de que son realmente humanos, aunque luego puedan utilizar un seudónimo para comunicarse.

Ya se trate de W, eYou o Eurosky, una plataforma de acceso a redes sociales independientes que se abrió a mediados de abril, las iniciativas europeas florecen.

Bulle, que se define como "red social sana", vio la luz en enero, mientras que Monnett, una alternativa entre TikTok e Instagram, debe lanzar su versión definitiva a principios de julio.

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El sector está ampliamente dominado en Europa por los gigantes estadounidenses y asiáticos.

Facebook e Instagram, filiales del grupo Meta, cuentan con 259 millones de usuarios en la UE, por delante de TikTok (135,9 millones) y X (115,1 millones), según sus declaraciones a la Comisión Europea.

"Las redes sociales proceden de países situados fuera de Europa. Les damos nuestro dinero, nuestros datos y nuestra atención", dijo Anna Zeiter, la responsable de W, al presentar esta nueva herramienta.