NTN24
Miércoles, 17 de junio de 2026
Miércoles, 17 de junio de 2026
Redes sociales

Lanzan nueva red social que le competirá a X: el registro será con el documento de identidad

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Redes sociales - Foto: Canva
Redes sociales - Foto: Canva
La red social europea eligió su nombre como guiño a X de Elon Musk.

La red social W, que aspira a ser una opción alternativa europea a X, la plataforma de Elon Musk, dio el gran salto este miércoles al poner su primera versión pública a disposición de los internautas.

Anunciada en enero en Davos, W, que eligió su nombre como guiño a X (la siguiente letra del alfabeto), espera rivalizar con la red estadounidense capitalizando la confianza.

La iniciativa ha recibido el apoyo de varias personalidades europeas, entre ellas el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien publicó su primer mensaje en W celebrando "una plataforma en la que los datos se alojan íntegramente en Europa".

o

En W, agregó Costa, "la lucha contra la desinformación es una prioridad y todos los usuarios son seres humanos verificados".

La nueva red, con sede en Suecia, obliga a sus miembros a demostrar su identidad en el momento de la inscripción (escaneando el pasaporte o el documento de identidad a través de una aplicación independiente), con el fin de asegurarse de que son realmente humanos, aunque luego puedan utilizar un seudónimo para comunicarse.

Ya se trate de W, eYou o Eurosky, una plataforma de acceso a redes sociales independientes que se abrió a mediados de abril, las iniciativas europeas florecen.

Bulle, que se define como "red social sana", vio la luz en enero, mientras que Monnett, una alternativa entre TikTok e Instagram, debe lanzar su versión definitiva a principios de julio.

o

El sector está ampliamente dominado en Europa por los gigantes estadounidenses y asiáticos.

Facebook e Instagram, filiales del grupo Meta, cuentan con 259 millones de usuarios en la UE, por delante de TikTok (135,9 millones) y X (115,1 millones), según sus declaraciones a la Comisión Europea.

"Las redes sociales proceden de países situados fuera de Europa. Les damos nuestro dinero, nuestros datos y nuestra atención", dijo Anna Zeiter, la responsable de W, al presentar esta nueva herramienta.

Temas relacionados:

Redes sociales

X

Twitter

Europa

Elon Musk

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Jugada política? Gobierno Petro firma polémico decreto que sirve a grupo ilegal antes de elecciones: "Están presionando a la población para que vote por Cepeda"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es el principio de una larga negociación”: analista sobre el acuerdo entre EE. UU. y el régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Juez acepta petición de aplazar audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Luna | EFE
Luna

La NASA construirá junto con empresa de Jeff Bezos una base en la Luna que servirá para futuras misiones tripuladas

Volcán | Foto Canva
Volcán

En video: impactante meteorito de color inusual cae cerca de un volcán en plena erupción

Estación Espacial Internacional - Foto NASA
Estación Espacial Internacional

Alerta en la Estación Espacial Internacional: ¿qué es realmente esta impresionante estructura y cuál es su función?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
BMO Field de Toronto - Foto AFP
Copa del Mundo

Estos son los artistas que harán parte de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá este viernes

Donald Trump, presidente de Estados Unidos junto a varios colaboradores - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump asegura que presenciará partidos del Mundial 2026: "lo haré; hablé con Gianni Infantino esta mañana"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro asegura que solicitud para suspenderlo de su cargo estaría motivada en una supuesta "extorsión" de la presidente de la Comisión de Acusaciones

Francisco Santos exvicepresidente de Colombia - Foto: EFE
Colombia

Francisco Santos alerta sobre plan para sabotear proceso electoral en segunda vuelta de Colombia: "No quieren entregar el poder"

Roberto Sánchez - Keiko Fujimori - Fotos EFE
Elecciones en Perú

Dos días después de elecciones, Perú sigue sin saber quién será su nuevo presidente

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia / FOTO: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Entrevista a Abelardo de La Espriella y a José Manuel Restrepo: "el vicepresidente va a ser el Marco Rubio del gobierno del Tigre"

Candidatos a la Presidencia del Perú, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez - Fotos: EFE
Perú

Keiko Fujimori vuelve a tomar la delantera frente a Roberto Sánchez por menos de 600 votos en estrecho conteo tras elecciones presidenciales en Perú

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre