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Martes, 04 de agosto de 2026
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Régimen venezolano

Joven resultó herido por disparos de la GNB durante apagón en La Cañada, Venezuela

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Suceso en el sector La Cañada - Fotos: X
Suceso en el sector La Cañada - Fotos: X
Minutos después de caer lesionado, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde fue llevado de inmediato al quirófano.

Un joven de 23 años de edad, identificado como Wander Daniel Chiquito, resultó herido de bala por efectivos de la Brigada Motorizada de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el sector La Cañada durante un apagón.

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El suceso se registró durante un procedimiento realizado la noche del pasado lunes. Según reportes, el joven, que se desplazaba en una moto Empire, fue herido.

Minutos después de caer lesionado, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde fue llevado de inmediato al quirófano.

Familiares aseguran que todo ocurrió en medio de un apagón y rechazan la versión de un presunto enfrentamiento, mientras esperan una explicación oficial de lo sucedido.

El pasado 3 de agosto, en horas de la noche, varios lugares en el interior de Venezuela sufrieron fuertes interrupciones del sistema eléctrico.

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En otro punto del país, como La Florida, en Valencia (estado Carabobo), efectivos de la Policía de Carabobo dispersaron y reprimieron una manifestación de vecinos.

Puntualmente, los ciudadanos alzaron su voz por los racionamientos eléctricos severos y apagones continuos que superan las horas tolerables.

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Mientras se desarrollaba la protesta, varios vecinos denunciaron a través de transmisiones y reportes en redes sociales que funcionarios policiales acudieron al sitio para disolver las barricadas y el cacerolazo.

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