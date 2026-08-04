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Martes, 04 de agosto de 2026
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Gustavo Petro

Polémica declaración del presidente Petro a horas de posesión de Abelardo De La Espriella: dice que su sucesor no duraría los cuatro años

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro en Soacha - EFE
Gustavo Petro en Soacha - EFE
El presidente saliente recalcó que, a su modo de ver, los avances sociales impulsados por su administración podrían desaparecer en el próximo Gobierno.

A pocos días de dejar el poder, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse en una plaza pública y lanzó nuevas críticas contra el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

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Petro insistió en un supuesto “fraude electoral” y afirmó que las presuntas pruebas que ha publicado en sus redes sociales son suficientes para que se anulen las elecciones presidenciales de 2026, en las que De La Espriella derrotó al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Solo ese hecho de romper la ley, de romper la Constitución y los tratados internacionales firmados por Colombia ya debería anular las elecciones del año 2026. Se pueden mencionar otra serie de hechos, pero uno inicial, que no tiene que ver con el escrutinio, sino con esta manifestación, es que se emplearon dineros extranjeros; se habla de 20.000 millones de pesos, medio millón de bots, es decir, de perfiles falsos o de gente de carne y hueso paga, residentes en el exterior, que se lanzaron a pervertir, a manipular las mentes débiles de la sociedad colombiana”, afirmó Petro.

Del mismo modo, el presidente saliente aseguró que el Gobierno entrante espera actos de violencia para declarar el estado de conmoción interior.

En la posesión, el día viernes, se anuncian una serie de hechos de violencia que pueden llevar, en lo que quieren, al Gobierno de Abelardo a declarar el estado de conmoción interior. ¿Para qué? Porque ese régimen de excepción permite que el Gobierno dicte leyes y no solamente el Congreso y, como la mayoría de las reformas sociales que aprobó este Gobierno de la vida son leyes, pues perfectamente, en cuestión de una semana, a través del estado de conmoción interior, los decretos que se expidan pueden acabar con las leyes de las reformas sociales que tan duramente nos costaron aprobar en Colombia”, subrayó.

Asimismo, Petro indicó que el presidente electo solo necesita que haya violencia para tener la excusa de declarar esta medida.

Solo necesitan que haya violencia, solo necesitan una excusa para declarar el estado de conmoción interior y toda la obra de avance progresista y social, medida en números de millones de personas, diríamos que cinco ya para el 7 de agosto, que hemos sacado de la pobreza y dos, que hemos sacado de la extrema pobreza, la disminución del hambre, la disminución de las tasas de mortalidad infantil y materna, el aumento del nivel de empleo como nunca en el siglo, el aumento de la producción. En difíciles circunstancias, prácticamente alcanzamos ya a ser la primera tasa de crecimiento del club de la OCDE, de más de 50 países, los más ricos del mundo”, indicó.

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En el mismo sentido, Petro recalcó que, al parecer, los avances sociales impulsados por su administración podrían desaparecer en el próximo Gobierno: “Luego esta no es la manifestación del Gobierno, sino la primera en la resistencia para evitar que se cambien las normas de justicia social con las que hemos demostrado que es posible no subir inflación, subir crecimiento, subir empleo y, al mismo tiempo, subir salario y subir equidad social”.

Finalmente, el mandatario mencionó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al indicar que, al parecer, en su entorno se están refiriendo a “Abelardo el breve”: “Ya intuyen que incluso no duraría los cuatro años de Gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar”.

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