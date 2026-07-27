"Jamás podré arrancarme ese olor": conmovedor relato de rescatista que describió las duras escenas que vio tras 18 días en La Guaira

Daniela Villarroel dejaba atrás las botas y el uniforme antes de entrar a su casa. Después de 18 días estando en los escombros que dejaron los terremotos que sacudieron Venezuela, la bombera voluntaria siempre quiso evitar que el olor de la tragedia quedara impregnado en cada rincón de su hogar.

Según información de la BBC, antes de acercarse a sus perros, Emma, Chimuelo y Sisi se sacudía el cabello y limpiaba su rostro para retirar la tierra acumulada en el transcurso de las jornadas de rescate. Los animales se habían convertido en su familia más cercana luego de la muerte de sus padres y la emigración de sus hermanos.

A sus 28 años, Villarroel suspendió de manera temporal su rutina de vida como nutricionista y se dedicó durante tres semanas a labores de rescate y recuperación de cuerpos en La Guaira, uno de los estados más afectados por los sismos.

La joven está dentro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) desde hace siete años. Durante ese tiempo había atendido incendios, accidentes y emergencias urbanas, pero nunca se había enfrentado a una tragedia de la magnitud provocada por el doble terremoto.

Los sobrevivientes se acercaban a los rescatistas para pedir ayuda y los llevaban de la mano hasta los lugares donde habían quedado atrapados sus familiares. Entre las estructuras colapsadas, los equipos hallaban personas debajo de toneladas de concreto y restos de edificaciones destruidas.

Pese a la dureza de las escenas, la rescatista siguió trabajando durante 18 días. Cada mañana, los bomberos voluntarios empezaban a las 8:00 desde el cuartel central y recorrían cerca de 40 kilómetros hasta llegar a las zonas afectadas, viajando en la parte trasera de un camión sin techo.

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Una vez en el lugar, empezaba una jornada la cual podría extenderse durante horas. Los equipos se internaban entre las estructuras colapsadas para rastrear señales de vida, rescatar a sobrevivientes y recuperar los cuerpos de quienes no lograron salir con vida.

Pero el trabajo no acababa al regresar al cuartel. El cansancio se mezclaba con el impacto emocional de las imágenes que se podían presenciar día a día. Al volver a Caracas, Villarroel trataba de dejar fuera de su hogar los rastros de la tragedia, pero el recuerdo de lo que veía a diario, seguía acompañándola.

La experiencia cambió su manera de entender el trabajo de rescate y dejó una huella que, según reconoce, será difícil de borrar. El olor de los escombros, las escenas de muerte y los rostros de las familias que buscaban desesperadamente a sus seres queridos permanecen en su memoria.

Para Villarroel, regresar a casa después de casi tres semanas en La Guaira significaba retomar su vida cotidiana, pero también enfrentarse a las consecuencias psicológicas de una experiencia extrema. Pese a que volvió a su trabajo como nutricionista y a su rutina junto a sus perros, las imágenes de aquellos 18 días siguen presentes.

Según el reportaje de la BBC, la rescatista resumía al recordar la tragedia lo siguiente: “Jamás podré arrancarme ese olor a muerte”.

Más de un mes después de los terremotos, la tragedia sigue generando heridas profundas entre los sobrevivientes y quienes participaron en las labores de emergencia como en este caso.