Campeón del Mundo pide ayuda luego de que Estados Unidos le negará la entrada para presenciar la final entre España y Argentina

Nadie se quiere perder la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, incluso los exjugadores que alguna vez tuvieron el privilegio de coronarse campeones del ansiado trofeo.

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En las últimas horas trascendió que a un campeón del mundo le fue negada la entrada a Estados Unidos para presenciar la final del domingo entre la Roja y la Albiceleste.

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Se trata del exfutbolista español Joan Capdevila, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, quien lanzó un llamado en sus redes sociales para poder viajar a Estados Unidos y presenciar la final mundialista, luego de que le hayan denegado el ESTA.

"Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA", lanzó en su mensaje Capdevila, lateral izquierdo titular en la final de Johannesburgo.

"¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles", añadió el exjugador.

Otros miembros de aquel equipo campeón, como Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi Hernández o David Villa ya se han dejado ver en las últimas semanas en algunos partidos de la selección española, que el domingo disputará su segunda final mundialista contra Argentina.

"No me puedo creer que no me permitan entrar en USA... y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol...", insistió el exjugador, que no explica el motivo por el que las autoridades de Estados Unidos le han denegado el ESTA (acrónimo de Electronic System for Travel Authorization), un permiso necesario para poder entrar en territorio norteamericano.

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Capdevila hizo un llamado al gobierno español o a cualquier ciudadano que le pueda ayudar. "Os lo agradeceré en el alma de por vida", concluyó.