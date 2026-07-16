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Jueves, 16 de julio de 2026
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Gustavo Petro

Petro reaccionó al restablecimiento de las relaciones con Israel en el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Mover la embajada de Colombia en Israel a Jerusalén es de una grosería”

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro - EFE
Asimismo, indicó que “el tratado de paz que firmaron Israel y Palestina con ayuda de los EE. UU. y Egipto debe respetarse”.

En Washington, Estados Unidos, Colombia e Israel retomaron el contacto para restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, vínculos que fueron suspendidos en 2024 por el presidente Gustavo Petro.

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El canciller designado por Abelardo de la Espriella, Omar Bula, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideón Saar, y en este encuentro acordaron el regreso de los embajadores a sus respectivos países, la eliminación de visas y el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén.

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Esta reunión se da porque el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y varios ministros designados por Abelardo de la Espriella adelantan lo que se ha denominado una agenda de alto nivel en Washington, con el fin de generar confianza entre los principales actores políticos y reafirmar su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones de Colombia.

Debido a esto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció por medio de su cuenta de X y aseguró que “Mover la embajada de Colombia en Israel a Jerusalén es de una grosería”.

Asimismo, indicó que el tratado de paz que firmaron Israel y Palestina con ayuda de Estados Unidos debe respetarse y aseguró que la Constitución colombiana ordena la libertad de cultos.

“Mover la embajada de Colombia en Israel a Jerusalén es de una grosería máxima a todos los pueblos islámicos del mundo, cuya religión, como la del judaísmo, debe respetarse”.

El tratado de paz que firmaron Israel y Palestina con ayuda de los EE. UU. y Egipto debe respetarse. La Jerusalén oriental no es terreno de ocupación militar”.

“Nuestra Constitución ordena la libertad de cultos y creencias y una política exterior centrada en la paz”, aseguró.

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Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro rompió relaciones con Israel porque consideró al presidente Benjamín Netanyahu un "presidente genocida" tras la masacre de miles de civiles en la Franja de Gaza.

"La humanidad toda, por millones, está de acuerdo con nosotros. No puede ser, no pueden volver las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos. Si muere Palestina, muere la humanidad, y no la vamos a dejar morir", afirmó en ese momento Gustavo Petro.

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