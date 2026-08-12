Detienen a funcionario de la PNB en el estado Zulia con más de 100 bultos de cigarrillos de contrabando en una unidad oficial

Un funcionario de la PNB en el estado Zulia fue detenido por intentar transportar más de 100 bultos de cigarrillos de contrabando en una unidad oficial.

Dicha patrulla está adscrita a la División de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB, y fue encontrada en el sector Nueva Lucha, estado Zulia, por funcionarios de la GNB.

Videos difundidos en diferentes plataformas digitales como Facebook, Instagram y X muestran el vehículo oficial repleto de mercancía.

Las evidencias fueron trasladadas a Caracas (capital de Venezuela) para las averiguaciones correspondientes.

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Es de conocimiento público que el temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.

A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.

Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.

Asimismo, han sido cuestionados por ejecutar detenciones arbitrarias y tratos crueles contra disidentes políticos, activistas y ciudadanos.