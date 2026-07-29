Muere a los 50 años artista que estuvo detrás de uno de los temas que marcó los Juegos Olímpicos de París 2024

El DJ y productor francés Kavinsky, conocido a nivel mundial por la canción electrónica "Nightcall", fue encontrado muerto este martes en su domicilio de París a los 50 años, según informó la cadena francesa BFMTV.

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La Fiscalía de París aseguró que se abrió una investigación para determinar las circunstancias y la causa por las cuales falleció el artista, cuyo nombre real era Vincent Belorgey.

Kavinsky comenzó su carrera musical a principios de la década de 2000 y lanzó su primer EP, "Teddy Boy", en 2006. Al año siguiente fue telonero de Daft Punk en la gira del dúo francés de música electrónica.

Su mejor producción llegó con "Nightcall", canción que fue lanzada en 2010 y se caracteriza por un sonido inspirado en el synth pop de la década de 1980. La canción alcanzó el reconocimiento internacional luego de formar parte de la banda sonora de la película "Drive", estrenada en 2011 y protagonizada por Ryan Gosling.

El tema se volvió en una de las piezas más destacadas de la película y ayudó a consolidar la imagen artística de Kavinsky, la cual se destaca por una estética que se inspira en la cultura pop y los sonidos electrónicos de los 80s.

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"Nightcall" de nuevo estuvo en el centro de la escena internacional en el transcurso de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, escena en la que se le incluyó entre las canciones que estuvieron presentes en el evento celebrado en la capital francesa.

La ministra de Cultura de Francia, Catherine Pégard, lamentó la muerte del músico y destacó su influencia dentro y fuera del país.

"Con la repentina partida de Kavinsky, Francia pierde una de sus voces más singulares", escribió en X. La funcionaria resaltó que, desde "Drive" hasta los Juegos Olímpicos de París, el mundo entero pudo conocer su música.

El presidente francés, Emmanuel Macron, e igual forma, publicó un mensaje de homenaje en sus redes sociales. "Kavinsky, orgullo francés para siempre", escribió el mandatario.

La noticia de su muerte hizo que hubiera muchas reacciones en el mundo de la música y entre sus seguidores, los cuales recordaron, sobre todo, el impacto de "Nightcall", una canción que brilló en las pistas de baile para transformarse en parte de la cultura cinematográfica contemporánea.

A la vez que avanza la investigación de las autoridades francesas, el legado de Kavinsky queda marcado a una de las canciones electrónicas más reconocibles de las últimas décadas y una estética musical que pegó en la nostalgia de los años 80 con nuevas generaciones de audiencia.