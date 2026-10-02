Detienen a sargento de la GNB tras accidente que segó la vida de una mujer en La Mariposa, Miranda

Un accidente de tránsito registrado este viernes 2 de octubre en la avenida principal de La Mariposa, a la altura del sector El Cují, en el estado Miranda, dejó una persona fallecida y otra herida.

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La víctima mortal fue identificada como Carmen María Gavidia Almeida, de 56 años, quien se desempeñaba como enfermera.

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De acuerdo con reportes de medios regionales, Gavidia Almeida perdió la vida en el lugar del accidente tras ser arrollada.

En el hecho también resultó herida Juliana González, de 43 años, quien fue trasladada a un centro de salud cercano.

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Tras el accidente, las autoridades detuvieron al conductor del vehículo involucrado, identificado como un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Los accidentes de tránsito en el estado Miranda (Venezuela) suceden con una alta frecuencia y de manera constante.

Dicha región registra colisiones graves, volcamientos y siniestros con regularidad semanal, intensificándose especialmente durante los fines de semana y temporadas vacacionales.