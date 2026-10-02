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Viernes, 02 de octubre de 2026
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Apagones

Apagones en Venezuela no dan marcha atrás: once estados se suman a la protesta

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de una vivienda en una zona popular en Venezuela sin luz - EFE
Foto de una vivienda en una zona popular en Venezuela sin luz - EFE
La crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sigue siendo crítica y estructural, afectando profundamente la calidad de vida y la economía del país.

La crisis eléctrica en Venezuela se ha agudizado drásticamente, desatando una oleada masiva de protestas nocturnas y cacerolazos en al menos 11 estados del país.

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Los venezolanos han salido a las calles para manifestar su desesperación ante cortes del servicio eléctrico y racionamientos severos que se prolongan habitualmente entre 8 y 16 horas diarias.

En esa línea, ciudadanos de diferentes regiones han tomado las calles en las últimas noches para manifestar que la situación se ha vuelto insostenible.

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Estados en donde se mantiene la protesta por los apagones: Mérida, Táchira, Zulia, Guárico, Anzoátegui, Portuguesa, Cojedes, Carabobo, Aragua, Lara y Monagas.

La crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sigue siendo crítica y estructural, afectando profundamente la calidad de vida y la economía del país.

Puntualmente, atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019.

Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

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El mes de septiembre registró picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

Los apagones diarios y pronunciadas fluctuaciones de voltaje afectan a la vasta mayoría de los hogares.

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