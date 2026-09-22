Máxima expectativa por encuentro entre Trump y Delcy Rodríguez: revelan detalles de la reunión que sería modesta y breve

El presidente Donald Trump sostendrá un encuentro con Delcy Rodríguez, jefa del régimen, este martes en medio de fuertes críticas de legisladores republicanos y mientras María Corina Machado anuncia su intención de regresar a Venezuela. El encuentro no será una cita bilateral formal, sino una reunión breve al margen de la agenda oficial, sin delegaciones formales, protocolo de Estado ni rueda de prensa conjunta.