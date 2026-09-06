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Domingo, 06 de septiembre de 2026
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Estados Unidos ataca a Irán

El momento exacto en el que el petrolero iraní 'M/T Kylo' se hundió en el Golfo de Omán: "Se unió a la marina de Irán en el fondo del mar"

septiembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque de EEUU a Irán - Captura de video
Ataque de EEUU a Irán - Captura de video
Las fuerzas estadounidenses destruyeron completamente el transportador de crudo vacío M/T Kylo, también conocido como "Noxen".

El Comando Central de Estados Unidos difundió este domingo imágenes del momento exacto en que el petrolero iraní M/T Kylo se hunde en el Golfo de Omán, tras los ataques ejecutados por fuerzas estadounidenses como respuesta a una agresión militar del régimen contra buques de guerra norteamericanos.

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"Gracias a la precisión y profesionalismo de los miembros del servicio estadounidense, el M/T Kylo se hundió en el Golfo de Omán hoy y se unió a la marina de Irán en el fondo del mar", señaló el Comando Central en su cuenta oficial de la red social X, acompañando el mensaje con un video del hundimiento de la embarcación.

Los ataques contra tres petroleros iraníes se produjeron el 5 de septiembre, en respuesta directa a un ataque con misiles balísticos lanzado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán contra dos buques de guerra estadounidenses que patrullaban aguas regionales.

Las fuerzas estadounidenses destruyeron completamente el transportador de crudo vacío M/T Kylo, también conocido como "Noxen", atacando la embarcación en múltiples ubicaciones críticas para dejarlo completamente inoperable. Según la información oficial, la tripulación recibió instrucciones de abandonar la nave antes de los ataques definitivos.

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El petrolero fue impactado en puntos estratégicos de su estructura para garantizar su hundimiento total. Las imágenes publicadas muestran la embarcación en sus últimos momentos antes de desaparecer bajo las aguas del Golfo de Omán, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo a nivel mundial.

La publicación del video por parte del Comando Central de EE. UU. representa un mensaje directo al régimen de Irán sobre la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas ante agresiones contra sus activos militares en la región.

Ante la reciente escalada, el principal negociador del régimen de Irán amenazó con una respuesta más contundente ante cualquier nuevo ataque estadounidense.

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