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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Educación

Informe PISA 2025 alerta por el retroceso educativo en Latinoamérica y el desplome de Estados Unidos en lectura

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Educación - Foto de referencia de EFE
Educación - Foto de referencia de EFE
La nueva edición de esta evaluación internacional analizó las competencias de unos 760.000 estudiantes de 15 años en 91 países y territorios en ciencias, lectura y matemáticas.

Los alumnos de los países evaluados por el informe PISA registraron el "nivel medio de rendimiento más bajo jamás observado", según el estudio publicado este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que alertó de un deterioro "especialmente preocupante" en lectura.

La nueva edición de esta evaluación internacional, considerada uno de los principales barómetros mundiales de los sistemas educativos, analizó las competencias de unos 760.000 estudiantes de 15 años en 91 países y territorios en ciencias, lectura y matemáticas.

Como en ediciones anteriores, Asia dominó la clasificación. Las regiones chinas de Pekín, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang ocuparon los primeros puestos en ciencias y matemáticas, mientras que Singapur lideró en lectura. Macao, Taiwán, Japón y Corea del Sur completaron los lugares de honor.

Ningún país latinoamericano figura entre los mejor posicionados en las tres disciplinas evaluadas, aunque algunos, como Uruguay, Costa Rica y El Salvador, mejoraron sus resultados en ciencias respecto del último informe publicado hace tres años.

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La OCDE advirtió, sin embargo, que el panorama general es preocupante. "Los resultados en ciencias se mantienen aproximadamente estables, pero hay una caída de más de 20 puntos en lectura y matemáticas", señaló Éric Charbonnier, especialista en educación del organismo.

Según la OCDE, una variación de 20 puntos equivale aproximadamente a un año de escolarización.

Entre 2015 y 2025, las puntuaciones en ciencias retrocedieron siete puntos en promedio en los países de la organización. En matemáticas, la caída alcanzó 22 puntos, frente a ocho puntos en el resto de los sistemas educativos evaluados.

En América Latina, Uruguay y Chile volvieron a figurar entre los sistemas educativos mejor posicionados de la región, con 445 y 442 puntos respectivamente en ciencias, aunque ambos se mantuvieron muy por debajo de los líderes asiáticos.

Chile, no obstante, mostró una evolución menos favorable en esta edición, en la que registró una caída de su rendimiento en las tres disciplinas.

La OCDE destacó además mejoras en ciencias desde 2022 en Costa Rica, Uruguay y El Salvador, en contraste con el deterioro general observado en buena parte de los países participantes.

En Europa, Estonia, Reino Unido, Finlandia e Irlanda destacaron por situarse por encima de la media de la OCDE, al igual que Canadá y Nueva Zelanda fuera del continente.

España se mantiene cerca de la media de la OCDE, pero registra un fuerte deterioro en lectura y matemáticas, siguiendo la tendencia de retroceso observada en gran parte del mundo.

"El panorama general es sombrío", reconoció el organismo, aunque señaló que estos avances demuestran que las mejoras siguen siendo posibles pese al retroceso global observado en la última década.

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