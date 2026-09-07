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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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ELN en Venezuela
Programa: El Informativo

“Van a seguir delinquiendo hacia Colombia”: general (r) ante presencia del ELN en Venezuela

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Erick Rodríguez, advirtió de la presencia de grupos criminales colombianos en territorio venezolano, representando una amenaza no solo para Colombia, sino para toda la región. Para tratar este tema, el informativo de NTN24 conversó con el general (r) Jorge, exjefe judicial de antinarcóticos y excomandante de la policía Jorge Eliecer Camacho.

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