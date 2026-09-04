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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Marco Rubio

Departamento de Estado de EE. UU. confirma fechas de la visita oficial de Marco Rubio a Colombia y otros países de Sudamérica

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio y Abelardo de la Espriella
Marco Rubio y Abelardo de la Espriella
El encuentro se realizará luego de que De la Espriella le pidiera a Rubio en una conversación telefónica que Estados Unidos suspenda los aranceles sobre Colombia.

Este viernes el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la visita oficial del secretario Marco Rubio a Colombia y otros países de Sudamérica.

"El secretario de Estado Marco Rubio viajará a Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre para fortalecer alianzas clave de Estados Unidos en nuestra región", señaló el organismo del Gobierno Trump.

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Durante el viaje, se reunirá "con el nuevo gobierno de De La Espriella en Colombia, el presidente Noboa en Ecuador y el nuevo gobierno de Fujimori en Perú".

Según menciona el comunicado, los encuentros se darán para "analizar el apoyo estadounidense a la respuesta al terremoto en Colombia; una mayor cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo, que amenaza a nuestro hemisferio; y los beneficios de estrechar las relaciones comerciales entre nuestros países".

A lo largo del viaje, dice el Departamento de Estado, "el secretario reafirmará el compromiso de la Administración Trump con un hemisferio occidental seguro, próspero y democrático".

Departamento de Estado de EE. UU.
Departamento de Estado de EE. UU.

 

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El encuentro se realizará luego de que De la Espriella le pidiera a Rubio en una conversación telefónica que Estados Unidos suspenda los aranceles sobre Colombia.

Tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, aseguró hace unas semanas.

Además, ocurrirá luego del terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia tras el que Estados Unidos se ha manifestado con ayuda.

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