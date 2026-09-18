Trump prohibió el acceso a la Casa Blanca a tres importantes medios de comunicación a los que acusó de divulgar "noticias falsas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que va a prohibir el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico, en una nueva confrontación con medios de comunicación a los que acusa de brindar una cobertura negativa de su administración.

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Trump ha comunicado la decisión por medio de Truth Social y sostuvo que el veto tendría efecto inmediato. El mandatario acusó a los tres medios de difundir lo que nombró como “noticias falsas” y aseguró que las organizaciones periodísticas no tienen por qué poder informar, según su versión, “ficción y mentiras” al cubrir al presidente, su administración o Estados Unidos.

El presidente igualmente dejó abierta la posibilidad de ampliar la medida a otras organizaciones. En su publicación redactó que habría “otros medios de noticias falsas” que seguirían, pero no presentó una lista concreta de eventuales nuevos afectados.

La decisión sorprendió inclusive dentro de la propia Casa Blanca. Según Reuters, periodistas de CNN, MS NOW y Politico aún estaban trabajando en las instalaciones presidenciales durante el viernes, mientras la administración comunicaba que el veto comenzaría a aplicarse a partir del sábado.

Trump no indicó una cobertura específica como detonante de la medida. Más adelante, ante preguntas de periodistas, detalló que se trataba de una acumulación de informaciones publicadas en los últimos años. Entre los medios de los que habló como posibles objetivos adicionales estuvieron The New York Times y The Washington Post.

El anuncio de igual forma trajo consigo una acusación específica contra Politico. Trump aseguró que el medio recibió una suscripción de ocho millones de dólares por parte del Gobierno durante la administración de Joe Biden y cuestionó ese pago, pero esa afirmación hace parte de las acusaciones esperadas por el presidente y no constituye por sí misma una determinación oficial de ilegalidad.

CNN respondió que va a defender a sus periodistas y aseguró que tiene derecho, bajo la Constitución de los Estados Unidos, a desarrollar su trabajo sin interferencia gubernamental. Politico Además, afirmó que seguirá informando acerca de la Casa Blanca y que defenderá sus derechos bajo la Primera Enmienda.

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El episodio puede terminar en los tribunales. Expertos y organizaciones defensoras de la libertad de prensa cuestionaron si el Gobierno puede excluir a determinados medios de espacios de cobertura presidencial únicamente por el contenido de sus informaciones.

Reuters indicó que los tribunales reconocieron un margen grande para regular el acceso a determinados eventos, pero que una exclusión más general de las instalaciones de prensa de la Casa Blanca podría enfrentar cuestionamientos constitucionales.

No es el primer enfrentamiento de Trump con medios de comunicación en su actual mandato. En 2025, su administración restringió el acceso de Associated Press a ciertos espacios de la Casa Blanca luego de que la agencia se negara a usar el término “golfo de América” en lugar de “golfo de México”. Un juez federal ordenó más adelante restaurar parte de ese acceso, aunque el litigio siguió en tribunales.