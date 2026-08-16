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Domingo, 16 de agosto de 2026
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Dinorah Figuera

Dinorah Figuera advierte al régimen y le pide claridad sobre excarcelaciones de presos políticos: "estamos vigilantes"

agosto 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Dinorah Figuera (AFP)
Dinorah Figuera (AFP)
Foro Penal señaló este domingo que había podido verificar la salida de 78 presos políticos, una cifra menor a la anunciada el viernes por el régimen.

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de diálogo con el régimen de Venezuela, envió un contundente mensaje este domingo en relación con la cifra de excarcelaciones de presos políticos que hizo oficial la dictadura.

La tiranía de Delcy Rodríguez afirmó el viernes que excarcelaría a 131 personas detenidas por razones políticas, pero organizaciones como Foro Penal han advertido que no se llegó a la cifra y aún quedan cientos de privados de la libertad injustamente.

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Rodríguez, bajo presión de Estados Unidos, impulsó una ley de amnistía en enero tras la captura de Nicolás Maduro por orden de Donald Trump, pero el proceso de liberación ha sido lento y la oposición presiona para que se haga justicia.

"En un país que avanza hacia la transición democrática no debe haber presos políticos. Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso", aseguró Figuera.

Asimismo, la representante de la legítima Asamblea Nacional de 2015 advirtió:

"Estamos vigilantes y hacemos esfuerzos para que se den las liberaciones. Es una gran demanda nacional que salgan en libertad todos los presos políticos y que la misma sea plena".

Foro Penal señaló este domingo que había podido verificar la salida de 78 presos políticos, una cifra menor a la anunciada el viernes por el régimen.

"Es urgente aclarar las cifras oficiales, en contraste con las verificadas por las organizaciones de derechos humanos que supervisan el proceso", advirtió Figuera.

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Dicho proceso ocurre en paralelo a las negociaciones entre un sector de la oposición y el oficialismo, auspiciadas por el gobierno de Estados Unidos que apuntan a una transición y posteriores elecciones.

En la primera parte del diálogo liderado por Figuera y por el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se acordó una reforma total del sistema de justicia y la recuperación de activos venezolanos en el exterior.

En medio del proceso, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo recientemente que las excarcelaciones son un "paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación".

Rubio afirmó que desde la amnistía han salido de las cárceles unos 1.046 detenidos por razones políticas. La cifra fue ratificada el sábado por la presidenta venezolana.

Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, dijo que entre sus registros de excarcelados van "988 confirmados. Pero igual hay que esperar un poco a ver cómo concluye esta tanda".

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