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ONU aprueba una reforma para mostrar la verdadera escala de los continentes en los mapas: EE. UU. el único que votó en contra

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Mapamundi (Canva)
Mapamundi (Canva)
El impulsor de la resolución, el ministro de Asuntos Exteriores de Togo, afirmó que los mapas "moldean nuestra comprensión del mundo".

La Asamblea General de las Naciones Unidas votó este viernes para adoptar un mapa que reduce América del Norte y Europa, con el objetivo de lograr "una representación más precisa" de la geografía mundial.

La resolución fue respaldada por 164 países, mientras que Estados Unidos votó en contra y otros seis estados se abstuvieron.

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El nuevo mapa, conocido como proyección cartográfica Tierra Igual, "ofrece una representación más precisa de los tamaños de las masas continentales.

Según la ONU, este cambio funciona para "mejorar la precisión de la representación cartográfica del mundo", dice la resolución.

Con esto se insta a los Estados miembros a adoptar el nuevo mapa en lugar de la proyección tradicional de Mercator, que fue diseñada para la navegación marítima por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator en 1569.

Por su parte, el impulsor de la resolución, el ministro de Asuntos Exteriores de Togo, afirmó que los mapas "moldean nuestra comprensión del mundo".

"Orientan la educación, alimentan la imaginación e influyen en las percepciones colectivas. Por lo tanto, nunca son neutrales; cuando presentan una imagen distorsionada de nuestro planeta, corren el riesgo de perpetuar representaciones inexactas que se transmiten de generación en generación", declaró Robert Dussey en la ONU.

Cabe recordar que la proyección de Mercator se centraba en la representación precisa de las formas y los ángulos de las masas terrestres, pero sus tamaños relativos a menudo eran inexactos, provocando que Europa y América del Norte parecieran mucho más grandes, mientras que África y América del Sur se redujeron.

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En ese mapa, "Estados Unidos, Rusia y China adquieren una prominencia visual desproporcionada en comparación con África, América Latina o el sudeste asiático", mientras que "Groenlandia parece casi tan grande como África", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot.

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