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Régimen de Venezuela
Programa: Club de Prensa

¿Deberían temer las fuerzas democráticas de Venezuela a Estados Unidos y a la CIA?

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Una frase de un diputado opositor venezolano, cuya identidad permanece reservada, fue publicada por el periódico El País y generó debate político en torno a la situación de Venezuela: "Antes tenía miedo del Sebin y ahora no sé si tengo que temer a la CIA", declaró. Alejandro Hernández, director de La Gran Aldea; Carlos Egaña, escritor y defensor de derechos humanos; y Diego Scharifker, exconcejal en Caracas y analista político, analizaron en NTN24 el trasfondo de tal afirmación que ha desatado preocupación sobre el temor y la autocensura que podrían estar afectando a las fuerzas democráticas venezolanas.

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