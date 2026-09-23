¿Deberían temer las fuerzas democráticas de Venezuela a Estados Unidos y a la CIA?

Una frase de un diputado opositor venezolano, cuya identidad permanece reservada, fue publicada por el periódico El País y generó debate político en torno a la situación de Venezuela: "Antes tenía miedo del Sebin y ahora no sé si tengo que temer a la CIA", declaró. Alejandro Hernández, director de La Gran Aldea; Carlos Egaña, escritor y defensor de derechos humanos; y Diego Scharifker, exconcejal en Caracas y analista político, analizaron en NTN24 el trasfondo de tal afirmación que ha desatado preocupación sobre el temor y la autocensura que podrían estar afectando a las fuerzas democráticas venezolanas.