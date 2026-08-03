"Se puede dialogar, una, dos, tres, las veces que sean": el indignante llamado que Diosdado Cabello hace ahora a la oposición

Durante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que la "Revolución Bolivariana" ha mantenido históricamente el diálogo como una de sus principales banderas políticas.

"Si alguien ha tenido el estandarte, la bandera del diálogo, históricamente ha sido la Revolución Bolivariana; en el año 2002, le acabo de decir a los más jóvenes aquí, el comandante Chávez, poco después del golpe de Estado que le hicieron, llamó a un diálogo con un crucifijo en la mano", sostuvo Cabello.

“Al presidente Maduro intentaron asesinarlo un 4 de agosto y al otro día hizo un llamado al diálogo; todos los días, la presidenta Delcy, llamado a diálogo. Se puede dialogar, una, dos, tres, las veces que sean, lo que pasa es que hay sectores de la oposición que creen que dialogar es capitular”, acotó.

"Con que solo se respete nuestra Constitución, ya para nosotros eso es ganancia; para violar la Constitución, sectores de la oposición crearon el 'estatuto de la transición'; ahora vienen con esta Constitución en la mano, pero eso es ganancia", añadió.

Cabello, vale mencionar, continúa siendo uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos, en ese sentido, ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

De hecho, recientemente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ratificó que Cabello sigue siendo considerado un narcoterrorista con pedido de captura por Estados Unidos.

Puntualmente, el jefe de la diplomacia de EE. UU. mencionó: “Nosotros seguimos considerando a Diosdado Cabello como un narcoterrorista”.

Cabello enfrenta acusaciones en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos.

Se le señala también como presunto líder del Cártel de los Soles, organización compuesta por altos oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.