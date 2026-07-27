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Lunes, 27 de julio de 2026
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Accidente de tránsito

El exceso de velocidad se mantuvo como la principal causa de los accidentes de tránsito en Venezuela durante junio, según el Observatorio de Seguridad Vial

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Accidente de tránsito en Maracay (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Accidente de tránsito en Maracay (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio de Seguridad Vial (OSV), durante ese período se contabilizaron 312 siniestros, que dejaron un saldo de 133 personas fallecidas y 351 lesionadas.

El exceso de velocidad se mantuvo como la principal causa de los accidentes de tránsito en Venezuela.

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De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio de Seguridad Vial (OSV), durante ese período se contabilizaron 312 siniestros, que dejaron un saldo de 133 personas fallecidas y 351 lesionadas.

El reporte señala que el exceso de velocidad estuvo involucrado en 188 accidentes, superando ampliamente a la impericia al volante, identificada en 65 casos.

En menor proporción figuraron las fallas mecánicas, con 14 incidentes, y las condiciones climáticas adversas, relacionadas con cinco hechos.

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Los motociclistas continuaron siendo el grupo más vulnerable en las vías venezolanas. Entre los conductores de motocicletas se reportaron 81 fallecidos y 152 lesionados, mientras que los parrilleros (personas que viajan como acompañantes en la parte trasera de la moto) sumaron 13 muertos y 76 heridos.

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A su vez, los ocupantes y conductores de otros vehículos registraron 28 fallecidos y 94 lesionados, mientras que nueve peatones perdieron la vida tras ser arrollados.

En cuanto a la distribución por edades, el grupo de entre 19 y 30 años fue el más afectado, al concentrar más de un tercio del total de las víctimas registradas.

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