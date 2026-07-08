Más de cinco militares iraníes habrían muerto tras la reanudación de los ataques de EE. UU., según la prensa estatal

Al menos ocho miembros de las fuerzas iraníes del régimen murieron durante los últimos ataques de los Estados Unidos contra los ayatolás, según informó este miércoles la televisión estatal.

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"A raíz de la agresión criminal perpetrada esta mañana por el ejército terrorista estadounidense contra zonas del sur de Irán, ocho valientes miembros de las fuerzas aéreas y navales del Ejército de la República Islámica de Irán" murieron, indicó la televisión, citando un comunicado del ejército.

Por su parte, horas antes de este anuncio del régimen iraní, un responsable militar de los Estados Unidos manifestó a AFP que, tras la reanudación de los ataques del régimen de los ayatolás contra instalaciones norteamericanas, de momento no han dejado daños importantes ni víctimas fatales.

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"Todos los misiles y drones disparados por Irán fueron interceptados o no lograron causar daños de consideración", declaró el responsable a la AFP bajo condición de anonimato.

Entre tanto, es miércoles; el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio por terminada la tregua con el régimen al que asegura va a lanzar ataques mucho más fuertes. Esto luego de que reavivaran los enfrentamientos entre ambos países en el golfo y el estratégico estrecho de Ormuz.

Información que fue ratificada por parte del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el cual dio a conocer que ejecutó nuevos ataques contra los ayatolás, luego del fin del alto al fuego anunciado por Trump.

“Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para degradar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”, escribió el CENTCOM en X.