Diosdado Cabello amenaza con encarcelar a familiares de presos políticos

Diosdado Cabello amenazó con encarcelar a familiares de presos políticos que se enfrentaron con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en una manifestación en Caracas este miércoles 28 de octubre, en la que exigían la liberación de sus seres queridos.

El incidente se generó cuando los manifestantes intentaron progresar hacia el Palacio de Miraflores y los cuerpos de seguridad les bloquearon el paso. La movilización reunió a familiares de detenidos por razones políticas, trabajadores activos, jubilados y representantes sindicales, quienes igualmente reclamaban mejoras salariales y respuestas a sus demandas laborales.

La advertencia atribuida a Cabello aumenta la tensión en torno a las protestas por la liberación de presos políticos y genera nuevas preocupaciones sobre posibles represalias contra quienes reclaman la excarcelación de sus familiares.

Los manifestantes se enfocaron en las inmediaciones de la plaza La Candelaria con la intención de marchar hasta la sede del Ejecutivo nacional. No obstante, el despliegue de funcionarios de la PNB impidió que progresaran por la avenida Urdaneta, a la altura de la esquina Platanal.

El bloqueo derivó en forcejeos entre los participantes y los agentes policiales. Reportes de medios venezolanos señalaron que hubo personas lesionadas en los incidentes, entre ellas manifestantes y funcionarios.

En la protesta, los familiares exigieron la liberación de los detenidos y corearon consignas como "Ni uno, ni dos, que sean todos" y "Delcy libera, los presos se te mueren”. Los representantes sindicales además aprovecharon la movilización para reclamar salarios dignos y denunciar el deterioro de las condiciones laborales.

José Patines, dirigente de la Coalición Sindical Nacional, responsabilizó a Delcy Rodríguez y a Cabello por las agresiones denunciadas en la jornada.

La protesta se suma a las movilizaciones que familiares de presos políticos mantienen para exigir excarcelaciones, revisión de expedientes y atención médica para los detenidos que presentan problemas de salud.

La amenaza de encarcelamiento en contra de quienes participaron en la manifestación hace que se genere el temor a que las reclamaciones por la libertad de los presos políticos deriven en nuevas detenciones. Hasta ahora, no se confirma de manera pública la emisión de órdenes de arresto contra los familiares por los incidentes registrados este miércoles.

Los hechos ponen de nuevo en el centro de la discusión las garantías para ejercer el derecho a la protesta en Venezuela y la situación de quienes exigen respuestas al régimen por sus familiares detenidos.