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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Arresto

Arrestan en Caracas, Venezuela, a una mujer señalada de hurtar 500 láminas de acetato para radiografías

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Primer plano de las manos de un adulto esposado - Foto de referencia: pexels
Primer plano de las manos de un adulto esposado - Foto de referencia: pexels
Las pesquisas apuntan a que el material habría sido sustraído con la intención de comercializarlo de manera ilícita.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) arrestaron a una mujer identificada como Kelysmar Omaña González, de 43 años.

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La razón: presunta vinculación con el hurto de 500 láminas de acetato utilizadas para la impresión de radiografías.

Según trascendió, la detención se llevó a cabo en la parroquia San José, municipio Libertador de Caracas (capital de Venezuela).

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Las pesquisas apuntan a que el material habría sido sustraído con la intención de comercializarlo de manera ilícita.

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Las investigaciones estuvieron a cargo de la División de Investigaciones de Delitos Contra la Salud Pública del organismo policial.

Tras su captura, Omaña González quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las actuaciones correspondientes.

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