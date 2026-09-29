El Instituto Nacional de Transporte Terrestre inicia jornada especial de trámites y regularización vehicular en los estados Lara, Falcón, Guárico y Portuguesa

Este martes, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) inició jornada especial de atención para trámites y regularización vehicular.

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El operativo contempla la movilización de unidades y equipos técnicos en los siguientes estados: Falcón, Portuguesa, Lara y Guárico.

Según el INTT, la iniciativa tiene como finalidad "acercar los servicios a las comunidades y facilitar las gestiones sin que los ciudadanos tengan que trasladarse hasta las principales oficinas del organismo".

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Además, la institución acotó: Durante la jornada, los usuarios podrán realizar de forma presencial distintos procedimientos relacionados con vehículos y licencias.

Entre los trámites disponibles se encuentran: "la emisión por primera vez y renovación de licencias de conducir en todos sus grados, además de registros originales, traspasos y otros procesos relacionados con la documentación de vehículos".

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El operativo también contempla "revisiones físicas y mecánicas tanto para automóviles particulares como para motocicletas".

El INTT (Instituto Nacional de Transporte Terrestre), hoy controlado por el régimen, es el organismo público de Venezuela encargado de regular, planificar y supervisar el sistema de transporte terrestre, garantizando la seguridad vial y el ordenamiento vehicular en el país.