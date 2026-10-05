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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Colisión

Accidente y fuga: motorizado resultó lesionado en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro a la altura de La Urbina

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Motorizado resultó lesionado en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro (Venezuela) - Fotos: Instagram
Motorizado resultó lesionado en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro (Venezuela) - Fotos: Instagram
Tras la colisión, el conductor involucrado habría abandonado el lugar, mientras la víctima quedó tendida sobre la vía.

Un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes 5 de octubre provocó un fuerte congestionamiento en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro, en sentido este, a la altura de la recta de La Urbina.

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El hecho ocurrió alrededor de las 3:20 de la tarde, cuando un vehículo impactó contra un motorizado.

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Según reportes, tras la colisión, el conductor involucrado habría abandonado el lugar, mientras la víctima quedó tendida sobre la vía.

Debido a la situación, muchos conductores circularon por rutas alternativas para llegar a sus destinos.

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La Autopista Gran Cacique Guaicaipuro (conocida oficialmente hasta 2020 como Autopista Francisco Fajardo) es la vía rápida más importante de Caracas, Venezuela.

Aunque en Venezuela no existen cifras oficiales respecto al índice de accidentes de tránsito, según el informe anual consolidado de la ONG Observatorio de Seguridad Vial (OSV), en el país suramericano se registraron 3.704 siniestros viales durante el año 2025.

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