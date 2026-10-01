Miembro de la Guardia Bolivariana atribuyó apagones en Venezuela al calentamiento global y generó la indignación de los manifestantes

Una inesperada respuesta de un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela generó reacciones entre los manifestantes que se han movilizado para exigir que cesen los apagones.

El hecho se presentó en la Autopista Regional del Centro en San Mateo, estado La Guaira, al momento en que los manifestantes desesperados se encontraban levantando su voz para pedir que paren los apagones.

En video, que se ha hecho viral en redes sociales, quedó registrado el momento en el que un miembro de la Guardia Nacional atribuye los apagones al calentamiento global.

"Es una situación que ni tú ni yo dominamos", comienza diciéndole el efectivo a un grupo de manifestantes. "Hay un efecto del calentamiento global", aseguró provocando la furia de las personas.

"No jodas", le respondieron algunos manifestantes, mientras otros se quejaban.

Los cortes de la electricidad también se han extendido a otros estados, generando la indignación ciudadana.

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En la noche de este miércoles, habitantes del municipio San Joaquín salieron a las calles durante la noche de este miércoles 30 de septiembre para protestar por los prolongados cortes de electricidad que afectan a distintas zonas del estado Carabobo.

La situación ocasionó una significativa congestión vehicular en este tramo de la principal arteria vial del centro del país.