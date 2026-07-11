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Sábado, 11 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Sigue subiendo el número de muertos en Venezuela tras los terremotos: régimen reportó más de 4.300 víctimas

julio 11, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Integrantes del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Venezuela trasladan el cuerpo de una víctima fatal tras los terremotos registrados en La Guaira - Foto: EFE
Integrantes del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Venezuela trasladan el cuerpo de una víctima fatal tras los terremotos registrados en La Guaira - Foto: EFE
Jorge Rodríguez reveló esta cifra, pero evitó hablar de la cantidad de desaparecidos, una cifra que la ONU estima en alrededor de 50.000.

El número de muertos por el doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio aumentó a más de 4.300, informó el sábado el hermano de la encargada del régimen, Jorge Rodríguez.

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"La cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333", dijo Rodríguez en conferencia de prensa.

El balance anterior era de 4.118 muertos y 16.740 heridos, cifra que se mantuvo en el reporte del sábado.

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Los potentes terremotos afectaron a Caracas y principalmente al estado vecino de La Guaira, donde los campamentos de familias que se quedaron sin casa se extienden en estadios, plazas y en las aceras.

De acuerdo con Rodríguez, en estos campamentos están viviendo más de 19.000 damnificados.

Los voluntarios venezolanos y extranjeros brindan atención médica en tiendas de campaña también instaladas en áreas abiertas y reparten alimentos.

Rodríguez evitó hablar de la cantidad de desaparecidos, una cifra que la ONU estima en alrededor de 50.000.

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