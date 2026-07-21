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Marco Rubio

¿Correrá con la misma suerte de Maduro? EE. UU. arremete contra Daniel Ortega tras anuncio de bloquear las elecciones y promete "no cruzar los brazos"

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniel Ortega (AFP)
Daniel Ortega (AFP)
Ortega, de 80 años, gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció este martes sobre el insólito anuncio del dictador nicaragüense Daniel Ortega de bloquear cualquier tipo de elecciones en su país.

Rubio, acérrimo crítico de los regímenes no democráticos en la región, condenó la promesa de Ortega quien cumplirá dos décadas en el cargo de manera irregular.

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"La declaración de Daniel Ortega de que bajo la dictadura de su familia Nicaragua nunca más celebrará elecciones deja al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria", dijo el secretario en un comunicado.

"El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas", añadió.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para que "una fuerzas" y demuestre a la "dictadura" nicaragüense que no puede esperar que las cosas sigan como siempre.

En otra declaración en redes sociales, Rubio aseguró que EE. UU. actuará:

"La Administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo-Ortega profundiza la represión en el país y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de EE.UU".

"El compromiso de Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua demuestra su cobardía y su miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense", aseveró.

Ortega, de 80 años, gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007. Desde entones ejerce el poder bajo una tiranía absoluta, anulando a sus rivales y obligando a sus detractores a exiliarse.

Junto a él, su esposa Rosario Murillo, que avala todas las políticas extremas y dictatoriales que se le han ocurrido en dos décadas.

Nicaragua iba a celebrar elecciones generales en noviembre próximo, pero hace año y medio una profunda reforma ordenada por Ortega amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios deberían realizarse en noviembre de 2027.

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Ortega y Murillo gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, sobre todo tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

Por su parte, los opositores fueron encarcelados o forzados al exilio, despojados de sus nacionalidad y bienes, así como periodistas, intelectuales y religiosos críticos del gobierno.

Miles de nicaragüense viven refugiados en Costa Rica, España y Estados Unidos.

En el mismo acto público en el que hizo el anuncio, Ortega, junto a su esposa y algunos de sus hijos, adelantó que serán aprobadas leyes para frenar a la oposición.

"Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las organizaciones correspondientes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que les den los yanquis, no podrán" llegar al poder, afirmó.

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