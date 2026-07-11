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Sábado, 11 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

“El origen de este desastre fue geológico, pero magnificado por decisiones políticas tomadas tanto con Chaves como Maduro”: analista internacional

julio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Henry Ziemer, investigador del programa para las Américas del CSIS y analista internacional, habló con NTN24 sobre la reconstrucción de Venezuela, tras los fuertes terremotos.

Tras dos semanas del doble terremoto que sacudió a Venezuela, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) ha hecho un análisis de reconstrucción, el cual ha expuesto los retos y desafíos que afronta la nación sudamericana, dejando al descubierto décadas de deterioro institucional, infraestructura frágil y una escasa preparación frente a desastres.

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Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN24 habló con el investigador del programa para las Américas del CSIS y analista internacional Henry Ziemer.

“Ahora vamos a ver a cientos de miles de venezolanos que han perdido sus hogares, que de pronto han perdido el acceso al poco empleo que previamente tenían, han perdido acceso a todos los servicios sociales y esto va a ser un punto decisivo no solamente para el bienestar de estas personas, sino también para la estabilidad de Venezuela como país, porque entre más se alargue esta situación, va a afectar”, dijo Ziemer.

También señaló que, aunque “el origen de este desastre fue geológico, fue magnificado muchas veces por decisiones políticas tomadas tanto bajo Chaves como Maduro, que socavaron la preparación de terremotos en Venezuela”.

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En cuanto a la voluntad que ha tenido el régimen de Venezuela, ahora bajo Delcy Rodríguez, al permitir la ayuda de EE. UU. frente a la postura que tuvo en su momento Nicolás Maduro, tras la tragedia de Vargas, señaló: "Las secuelas de la operación son claras y el cambio que eso ha tenido en la relación de Estados Unidos en Venezuela, en la que Estados Unidos ejerce su poder político”.

En medio de la situación que afronta Venezuela, no descarta que “A término medio, mientras avanzamos un poco más hacia los próximos meses, yo puedo ver una realidad, posibilidad de una nueva ola de protestas y de un sin descanso político, mientras Venezuela le exige cosas mejores a su gobierno”.

Para Henry Ziemer, es claro que “si no vemos un progreso continuo después de los terremotos, estaré muy preocupado acerca de la recuperación de los terremotos, ya que la verdadera urgencia estaría siendo utilizada para enmascarar problemas estructurales que nos puedan volver al punto inicial”.

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Por último, el investigador del programa para las Américas del CSIS manifestó que “los Estados Unidos deben reconocer que el único camino duradero y que haría avanzar a Venezuela es una transición política”.

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