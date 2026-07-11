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Sábado, 11 de julio de 2026
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El cantante Pitbull estableció su primer récord mundial en Londres: "gracias a los calvos"

julio 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Pitbull - AFP
Pitbull - AFP
El rapero pudo reunir un total de 22.141 aficionados en Hyde Park con gorras en su cabeza que simulaban la calvicie.

El viernes, el cantante Pitbull logró establecer su primer récord mundial Guinness en Londres al reunir la mayor concentración de personas con gorros para simular la calvicie.

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El rapero pudo reunir un total de 22.141 aficionados en Hyde Park con gorras en su cabeza, antes de su actuación en el festival British Summer Time (BST).

En el recinto, muchos de los asistentes también llevan puestos atuendos característicos del rapero como traje o gafas de sol de aviador negras, pese a las temperaturas que alcanzaban los 31 °C.

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"Rompiendo récords, haciendo historia, un hito histórico", dijo el artista de 45 años antes de recibir su certificado.

Y añadió: "Gracias Londres, gracias a los aficionados, gracias Hyde Park, gracias a los calvos".

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De acuerdo con informes, Pitbull fue la primera persona en intentar la hazaña bajo la supervisión oficial, lo que significa que no existía ningún récord previo que batir.

Entre los asistentes, muchos de los fanáticos del cantante se mostraron emocionados de "formar parte de algo", como la joven Ella, de 23 años, quien dijo a la AFP: "Hoy vamos a hacer historia"

Pitbull es mundialmente reconocido por los éxitos "Fireball", "Timber", "Time Of Our Lives" y "On the Floor".

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