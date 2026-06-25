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Terremoto en Venezuela

"Le solicito al presidente Trump levantar las sanciones y bloqueo para que Venezuela tenga la más amplia capacidad de actuar" tras los terremotos: Gustavo Petro

junio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente colombiano se pronunció en su cuenta oficial de la red social X y añadió que "Colombia siempre ayudará a Venezuela y viceversa".

Tras los dos potentes terremotos que enlutaron al pueblo venezolano, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre tal tragedia a través de su cuenta oficial en la red social X.

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"Colombia siempre ayudará a Venezuela y viceversa. Hemos organizado envíos en primer lugar de búsqueda de personas. Hay dificultad en aterrizar. Todo lo que se solicite y tengamos lo tendrán", indicó Petro.

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"La mayoría puede provenir del gobierno de los EE. UU. Le solicito al presidente Donald Trump levantar las sanciones y el bloqueo, para que la sociedad y el Estado venezolano tengan la más amplia capacidad de actuar", continuó.

"Si se junta el efecto de un enorme desastre natural como el sufrido por Venezuela con el bloqueo económico a un país, aumentará en muchos el número de muertos", concluyó.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron Venezuela la noche del miércoles 24 de junio.

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Dichos temblores provocaron la muerte de al menos 188 personas y más de 1.500 heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros en varias zonas del país.

Una de las zonas más afectadas por los dos potentes terremotos que sacudieron en las últimas horas a la nación suramericana ha sido el estado La Guaira.

La compleja capacidad de respuesta local tiene a los afectados en total desespero ante la falta de equipos esenciales para remover escombros y salvar vidas.

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Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Expertos sostienen que este desastre fue ocasionado por un fenómeno conocido como "doblete sísmico", lo que se traduce en dos potentes terremotos consecutivos.

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