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Domingo, 12 de julio de 2026
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Muerte

Reacciones a la repentina muerte del senador Lindsey Graham en Estados Unidos: "Era un patriota y un servidor público dedicado"

julio 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Lindsey Graham - AFP
Lindsey Graham - AFP
Ante la noticia sobre su repentino deceso, se empezaron a conocer algunas reacciones a nivel político en el ámbito nacional e internacional.

Este domingo se conoció la noticia sobre el fallecimiento del senador republicano Lindsey Graham en Estados Unidos, quien murió a los 71 años a causa de una "breve y repentina enfermedad", según informó su oficina.

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El legislador, aliado del presidente Donald Trump, se destacó por su trabajo en política exterior y, en los últimos años, instó tanto a la actual administración republicana como a la predecesora demócrata a respaldar la lucha de Ucrania contra la invasión rusa. Además, fue un firme defensor del conflicto contra Irán en Medio Oriente.

Ante la noticia sobre su repentino deceso, se empezaron a conocer algunas reacciones a nivel político, tanto a nivel nacional como internacional.

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En su cuenta de Truth Social, Trump elogió al influyente senador, calificándolo de "una de las personas más grandes".

"¡El senador Lindsey Graham, una de las personas y senadores más extraordinarios que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Lo echaremos mucho de menos!", escribió.

El expresidente demócrata Joe Biden también dedicó un mensaje de condolencia y escribió: "Lindsey y yo trabajamos juntos en el Congreso durante más de una década y colaboramos estrechamente en muchos temas a lo largo de los años. Viajamos juntos por todo el mundo como miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado".

Y añadió: "Discrepábamos a menudo, y a veces acaloradamente. Lindsey y yo coincidíamos en la profunda importancia del servicio público. Al igual que yo, él amaba el Senado como institución, incluso con todos sus defectos y complejidades".

El secretario de Estado Marco Rubio dijo en un mensaje en X que estaba "profundamente apenado al enterarse del fallecimiento del senador" de Carolina del Sur.

"Lindsey era un patriota y un servidor público dedicado. Amaba a Carolina del Sur y a América, y dedicó décadas a defender ambas. Jeanette y yo estamos orando por él y su familia — que descanse en paz", comentó.

A nivel internacional, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó a Graham como un "gran amigo de Israel".

"Dedicó su vida a defender a Estados Unidos, a fortalecer nuestra alianza y a luchar por el mundo libre. Israel ha perdido a uno de sus más grandes amigos", declaró Netanyahu en un comunicado emitido por su oficina.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se sumó a los mensajes de condolencia y expresó su profunda tristeza por la muerte de Graham.

"Visitó Ucrania diez veces durante los años de la invasión rusa a gran escala y estuvo aquí con nuestro pueblo cuando más se le necesitaba... Estados Unidos y el mundo han perdido a un líder decidido", dijo Zelenski en una publicación de Facebook.

En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe expresó a el senador su gratitud por ayudar mucho a los Gobiernos que presidió en Colombia. "Mi solidaridad con toda su familia", escribió en X.

La embajada colombiana en EE. UU. también expresó sus condolencias en un comunicado: "A lo largo de su trayectoria, contribuyó a los diálogos que ayudaron a forjar la relación duradera entre Estados Unidos y Colombia, especialmente en temas de seguridad compartida, estabilidad regional y la alianza histórica entre nuestras dos naciones".

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