Reacciones a la repentina muerte del senador Lindsey Graham en Estados Unidos: "Era un patriota y un servidor público dedicado"
Este domingo se conoció la noticia sobre el fallecimiento del senador republicano Lindsey Graham en Estados Unidos, quien murió a los 71 años a causa de una "breve y repentina enfermedad", según informó su oficina.
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El legislador, aliado del presidente Donald Trump, se destacó por su trabajo en política exterior y, en los últimos años, instó tanto a la actual administración republicana como a la predecesora demócrata a respaldar la lucha de Ucrania contra la invasión rusa. Además, fue un firme defensor del conflicto contra Irán en Medio Oriente.
Ante la noticia sobre su repentino deceso, se empezaron a conocer algunas reacciones a nivel político, tanto a nivel nacional como internacional.
En su cuenta de Truth Social, Trump elogió al influyente senador, calificándolo de "una de las personas más grandes".
"¡El senador Lindsey Graham, una de las personas y senadores más extraordinarios que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Lo echaremos mucho de menos!", escribió.
El expresidente demócrata Joe Biden también dedicó un mensaje de condolencia y escribió: "Lindsey y yo trabajamos juntos en el Congreso durante más de una década y colaboramos estrechamente en muchos temas a lo largo de los años. Viajamos juntos por todo el mundo como miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado".
Y añadió: "Discrepábamos a menudo, y a veces acaloradamente. Lindsey y yo coincidíamos en la profunda importancia del servicio público. Al igual que yo, él amaba el Senado como institución, incluso con todos sus defectos y complejidades".
El secretario de Estado Marco Rubio dijo en un mensaje en X que estaba "profundamente apenado al enterarse del fallecimiento del senador" de Carolina del Sur.
"Lindsey era un patriota y un servidor público dedicado. Amaba a Carolina del Sur y a América, y dedicó décadas a defender ambas. Jeanette y yo estamos orando por él y su familia — que descanse en paz", comentó.
A nivel internacional, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó a Graham como un "gran amigo de Israel".
"Dedicó su vida a defender a Estados Unidos, a fortalecer nuestra alianza y a luchar por el mundo libre. Israel ha perdido a uno de sus más grandes amigos", declaró Netanyahu en un comunicado emitido por su oficina.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se sumó a los mensajes de condolencia y expresó su profunda tristeza por la muerte de Graham.
"Visitó Ucrania diez veces durante los años de la invasión rusa a gran escala y estuvo aquí con nuestro pueblo cuando más se le necesitaba... Estados Unidos y el mundo han perdido a un líder decidido", dijo Zelenski en una publicación de Facebook.
En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe expresó a el senador su gratitud por ayudar mucho a los Gobiernos que presidió en Colombia. "Mi solidaridad con toda su familia", escribió en X.
La embajada colombiana en EE. UU. también expresó sus condolencias en un comunicado: "A lo largo de su trayectoria, contribuyó a los diálogos que ayudaron a forjar la relación duradera entre Estados Unidos y Colombia, especialmente en temas de seguridad compartida, estabilidad regional y la alianza histórica entre nuestras dos naciones".