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Lunes, 27 de julio de 2026
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Maikel García

"Todo el que estaba en el Mundial le gana a Venezuela; ellos tienen que jugar como nosotros": MVP del Clásico Mundial de Béisbol Maikel García

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
José 'El Brujo' Martínez, futbolista venezolano / Maikel García, beisbolista venezolano - Fotos: EFE / X
José 'El Brujo' Martínez, futbolista venezolano / Maikel García, beisbolista venezolano - Fotos: EFE / X
Esta vez, el pelotero se despachó contra la selección mayor del fútbol venezolano.

El beisbolista venezolano de las Grandes Ligas (MLB) Maikel García nuevamente abrió el debate en el ámbito digital.

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Esta vez, el MVP (Jugador Más Valioso) del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se despachó contra la selección mayor del fútbol venezolano.

El pelotero criticó de forma directa las pasadas declaraciones de José 'El Brujo' Martínez en cuanto a las Eliminatorias Conmebol.

En ese entonces, 'Brujo' expresó: "Eso de que le vamos a ganar a Argentina allá es mentira; si es difícil contra Uruguay, imagínate con Argentina".

Para Maikel García, ese 'pronunciamiento derrotista' es lo que tiene al balompié venezolano sin participar en una Copa del Mundo.

"Todo el que estaba en el Mundial le gana a Venezuela; ellos tienen que jugar como nosotros (...) ¿Cómo tú vas a decir eso antes de un juego? La Vinotinto tiene que jugar como nosotros; nosotros dijimos ‘vamos a ganar’ sin importar a quién nos enfrentáramos”, aseguró el beisbolista.

García fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras liderar a la selección de Venezuela a conquistar su primer título en la historia del torneo al vencer 3-2 a Estados Unidos en la final.

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Tuvo un rendimiento ofensivo dominante (bateando de 26-10), destacando con carreras impulsadas clave y un cuadrangular decisivo frente a Japón, además de asegurar la victoria contra la 'novena' de la Unión Americana.

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La selección de Venezuela no clasificó al Mundial 2026 debido a su desempeño irregular en las eliminatorias sudamericanas. En el clasificatorio sumó 18 puntos y quedó eliminada tras perder en la última jornada frente a Colombia (3-6) y por la combinación de resultados con Bolivia.

Hasta el momento, Venezuela ha sido la única selección de Conmebol que nunca ha jugado el magno evento deportivo.

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