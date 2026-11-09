Fuerza Pública repele ataque con drones explosivos de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco en el peaje Villa Rica, en el Cauca

El peaje de Villa Rica, un punto estratégico ubicado en el norte del departamento del Cauca a escasos minutos de la ciudad de Cali se convirtió en el blanco de un ataque perpetrado con aeronaves no tripuladas cargadas con material explosivo sobre la Vía Panamericana.

La oportuna intervención de las tropas del Grupo de Caballería Liviano N.° 8, adscrito a la Brigada 29 de la Tercera División del Ejército Nacional, permitió responder de manera inmediata a la ofensiva hostil, con el fin de repeler la agresión y salvaguardar la integridad de la infraestructura vial.

De acuerdo con los informes oficiales emitidos por la institución militar, la acción terrorista fue ejecutada por integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC al servicio de alias Iván Mordisco, como una presunta retaliación ante las intensas operaciones de control territorial desplegadas recientemente en la jurisdicción.

El balance preliminar confirmó que una persona civil sufrió lesiones leves tras la detonación de las cargas, en tanto que el personal militar desplegado en la zona no registró afectaciones. Las autoridades mantienen operaciones continuas en el terreno y recomiendan la verificación estricta de las condiciones de movilidad a los usuarios del corredor vial.

Esta acción violenta se enmarca en un preocupante patrón operativo documentado por centros de estudio de seguridad, cuyos análisis señalan que la Fuerza Pública registró más de 700 ataques con drones entre 2023 y 2026, con una concentración predominante en regiones como el Cauca, Chocó y Valle del Cauca.

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo han advertido sobre las graves consecuencias de estas tácticas para las comunidades civiles, especialmente para los menores de edad, debido a problemáticas asociadas como el desplazamiento forzado, los confinamientos y las restricciones a la movilidad.

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Las tropas del Ejército permanecen desplegadas en el peaje de Villa Rica en la Vía Panamericana para mantener las operaciones de control, proteger a la población civil y preservar la seguridad de este corredor estratégico del suroccidente colombiano.