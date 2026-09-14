Donald Trump afirma que Estados Unidos está "abierto" a dialogar con el régimen de Irán para poner fin al conflicto

Donald Trump afirmó una vez más este lunes que estaba "abierto" a dialogar con el régimen de Irán, para poner fin al conflicto iniciado en febrero tras los ataques en conjunto con el ejército de Israel.

"La debilitada nación iraní quiere hacer un acuerdo, rápido y desesperadamente", escribió el mandatario en Truth Social.

"Decidiré si Estados Unidos opta o no por comprometerse, una idea a la que seguimos abiertos", declaró el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

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Además, más temprano Trump aseguró que los ataques contra el régimen iraní han impedido que Irán obtenga un arma nuclear y prometió que el petróleo bajará significativamente cuando termine el conflicto.

El presidente Donald Trump minimizó este domingo un reporte de prensa sobre entidades chinas que proporcionaron a Teherán imágenes de satélite de una base militar en Jordania antes y después de un ataque iraní en el que murieron tres soldados de Estados Unidos.

El incidente puede ahondar las tensiones entre Washington y Pekín previo a la visita oficial del presidente chino, Xi Jinping, a la Casa Blanca el 24 de septiembre.

"Ya saben, cuando dicen que China nos espía, les digo es correcto, y nosotros los espiamos también", dijo Trump a periodistas a bordo del avión Air Force One luego de que el diario The Wall Street Journal publicara un artículo sobre inteligencia compartido por Pekín.

"Eso es lo que nosotros hacemos. Básicamente ellos hacen lo que nosotros hacemos", dijo el mandatario.

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El ataque tuvo lugar el 17 de julio, cuando Irán lanzó misiles contra la base aérea de Muwaffaq Salti, en Jordania, donde se encuentran tropas desplegadas de Estados Unidos.

Trump ha anunciado en Pekín que no venderá armas a Irán y, en mayo, Washington sancionó a tres empresas chinas de satélites para facilitar las operaciones militares de Irán.