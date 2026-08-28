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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Chavismo

Tachan de "mala actuación" y "show mediático" en redes un video de Freddy Bernal en el que dice estar buscando soluciones en materia de servicios públicos para Táchira

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Freddy Bernal, gobernador chavista del estado Táchira, junto a colaboradores del régimen venezolano - Fotos: X
Freddy Bernal, gobernador chavista del estado Táchira, junto a colaboradores del régimen venezolano - Fotos: X
En el audiovisual, Bernal sale de la nada, saltando desde un montículo de maleza, saludando a otros integrantes del chavismo que bajan de una unidad.

En redes sociales, varios usuarios tacharon de "show mediático" un video en el que Freddy Bernal, gobernador chavista del estado Táchira, dice estar trabajando por la región que administra.

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En el audiovisual, Bernal sale de la nada, saltando desde un montículo de maleza, saludando a otros integrantes del chavismo que bajan de una unidad.

Sobre esto, varios navegadores de internet dejaron sus comentarios. "Puro show mediático, este tipo es muy mal actor", dijo un usuario en X.

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"Qué feo que un gobernador se preste para esas cosas, no hacen nada por el país, un video y a vivir sabroso", dijo otro usuario, también en X.

Bernal se quiso mostrar "liderando" un despliegue en la entidad junto a parte de integrantes del gabinete ministerial del régimen para inspeccionar diversas áreas afectadas por la contingencia climática y evaluar soluciones en materia de servicios públicos.

El equipo ministerial que se trasladó al estado andino incluye a: Juan José Ramírez, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios.
Paola Posani, Ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.
Francisco José Garcés, Ministro del Poder Popular para el Transporte.

En otras ocasiones, Bernal ha sido blanco de críticas por precisamente actuar en sus videos. En diciembre del año pasado, por ejemplo, se mostró con un grupo de colaboradores en una "cena navideña".

Los usuarios en redes sociales no dejaron pasar que todo lo que estaba en el plato de la mesa era de utilería, desde la hallaca, la ensañada y hasta el trozo de jamón planchado que sus acompañantes actuaban probar.

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Pero además del uso de utilería, los internautas destacaron las caras de las jóvenes sentadas junto al chavista.

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