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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Donald Trump

Donald Trump arremete contra Harry y Meghan por su trato a la Casa Real tras su regreso al Reino Unido

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
El presidente de Estados Unidos cuestionó el regreso de los duques de Sussex a territorio británico.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó públicamente a los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, acusándolos de actuar con “una gran falta de respeto” hacia la monarquía británica tras su reciente decisión de volver a establecer en el Reino Unido.

En declaraciones ofrecidas desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario norteamericano cuestionó la postura de la pareja frente a la corona y enfatizó la sólida relación personal que sostuvo con la fallecida reina Isabell II y con el actual monarca, el rey Carlos III.

“Nunca fui su fan. Trataron a la familia real con una gran falta de respeto. Ella fue tremendamente irrespetuosa con la reina y con el rey Carlos. Si yo fuera la familia real, no los habría acogido de vuelta”, declaró el presidente Trump.

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Las declaraciones del mandatario estadounidense coinciden con el cambio de residencia de los duques a Europa, tras seis años de su alejamiento institucional de la Casa de Windsor, Harry y Meghan regresaron a territorio británico para radicarse temporalmente junto a sus hijos.

No es la primera ocasión en que el magnate neoyorquino arremete contra la duquesa de Sussex, a quien ha calificado de “desagradable” e “interesada”, criticando de forma reiterada la exposición pública de la dinámica interna de la familia real.

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La postura de Trump reafirma la distante relación que ha mantenido con la pareja desde su primera administración, contrastando con el trato cercano que defiende haber tenido con la monarquía británica, por ahora, ni los portavoces del Palacio de Buckingham ni los representantes de los duques de Sussex han emitido respuesta a las declaraciones del presidente.

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