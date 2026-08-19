SENIAT exige incluir el RIF en toda publicidad difundida en redes sociales
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) exigirá el RIF en toda publicidad difundida en redes sociales.
Según la institución controlada por el régimen venezolano, en cabeza de Delcy Rodríguez, "la medida es obligatoria".
La "disposición" quedó establecida en la Providencia Administrativa SNAT/2026/00080, publicada en la Gaceta Oficial n.º 43.435, correspondiente al 12 de agosto de 2026.
La normativa alcanza a los anuncios y campañas comerciales publicados en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok, además de páginas web y otras plataformas digitales.
"La disposición también contempla la publicidad difundida en medios tradicionales como televisión, radio y prensa escrita", sostuvo la dirección del SENIAT.
"La obligación incluye a empresas, comercios, marcas personales, emprendedores y personas que promocionen bienes o servicios mediante estos canales", añadió.
En cuanto al diseño de los anuncios, según la institución adjunta a Miraflores, "el RIF deberá aparecer de manera visible y legible dentro de la pieza publicitaria".
No obstante, "podrá incorporarse de forma discreta, siempre que pueda identificarse claramente y no interfiera con el contenido principal".
El SENIAT (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) es el organismo oficial de Venezuela encargado de recaudar y controlar los impuestos internos y los aranceles aduaneros en todo el país.