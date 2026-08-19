SENIAT exige incluir el RIF en toda publicidad difundida en redes sociales

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) exigirá el RIF en toda publicidad difundida en redes sociales.

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Según la institución controlada por el régimen venezolano, en cabeza de Delcy Rodríguez, "la medida es obligatoria".

La "disposición" quedó establecida en la Providencia Administrativa SNAT/2026/00080, publicada en la Gaceta Oficial n.º 43.435, correspondiente al 12 de agosto de 2026.

La normativa alcanza a los anuncios y campañas comerciales publicados en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok, además de páginas web y otras plataformas digitales.

"La disposición también contempla la publicidad difundida en medios tradicionales como televisión, radio y prensa escrita", sostuvo la dirección del SENIAT.

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"La obligación incluye a empresas, comercios, marcas personales, emprendedores y personas que promocionen bienes o servicios mediante estos canales", añadió.

En cuanto al diseño de los anuncios, según la institución adjunta a Miraflores, "el RIF deberá aparecer de manera visible y legible dentro de la pieza publicitaria".

No obstante, "podrá incorporarse de forma discreta, siempre que pueda identificarse claramente y no interfiera con el contenido principal".

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El SENIAT (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) es el organismo oficial de Venezuela encargado de recaudar y controlar los impuestos internos y los aranceles aduaneros en todo el país.