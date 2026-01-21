Príncipe Harry acusa a medios británicos de convertir en un "absoluto infierno" la vida de su esposa Meghan

Durante el juicio que enfrenta contra la editorial Daily Mail y The Mail On Sunday, el príncipe Harrry afirmó entre lágrimas que los tabloides han convertido en "un absoluto infierno" la vida de su esposa Meghan Markle.

En el juicio que se llevó a cabo este miércoles en Londres, el duque de Sussex respondió a preguntas el abogado de Associated Newspapers Ltd (ANL), la empresa editora de los dos diarios, antes de que su propia defensa, David Sherborne, le preguntara cómo le hace sentir el juicio.

"Es fundamentalmente erróneo someternos a esto de nuevo cuando todo lo que queríamos era una disculpa y que se rindieran cuentas. Es una experiencia horrible", respondió el príncipe, en la tercera jornada del juicio, en el Tribunal Superior de Londres.

Los dos tabloides británicos, acusados de hackeo de teléfonos y otras formas de "obtención ilícita de información" contra Harry y otras seis personas, entre ellas el cantante Elton John y su marido, David Furnish, habían señalado el martes que recurrieron a fuentes "legítimas" para sus reportajes.

Los tabloides "siguen atacándome, han hecho que la vida de mi esposa sea un absoluto infierno", declaró el hijo menor del rey Carlos III, con la voz entrecortada por la emoción.

Cuando Meghan fue víctima de "ataques viciosos y persistentes", o de artículos "a veces racistas", Harry comenzó a sentirse contrario "al enfoque consistente en no tomar medidas contra la prensa".

"Estoy decidido a exigir responsabilidades por el bien de todos. Creo que es en interés general", señaló.

El príncipe Harry culpa a los medios por la muerte de su madre, la princesa Diana, fallecida en un accidente en París en 1997, mientras intentaba huir de los 'paparazzi'.

Este juicio es el tercer y último caso presentado contra un editor por el príncipe.

El duque de Sussex inició su lucha contra los tabloides en 2023, convirtiéndose en el primer miembro de la realeza británica en declarar en un tribunal en más de un siglo, al testificar en una demanda contra Mirror Group Newspapers (MGN).

El Tribunal Superior de Londres dictaminó en aquella ocasión que Harry fue víctima de hackeo telefónico y dictó una compensación de 140.600 libras (unos 188.000 dólares).

En enero de 2025, Harry llegó a un acuerdo económico con el editor Rupert Murdoch.

El News Group Newspapers (NGN) de Murdoch presentó sus disculpas al príncipe "por el espionaje telefónico, la vigilancia y el uso indebido de información privada por parte de periodistas e investigadores privados" instruidos por el grupo.

El miembro de la monarquía británica dijo este miércoles que el caso contra ANL representa una "experiencia traumática recurrente" y una "repetición del pasado".

"Nunca he creído que mi vida esté abierta a ser comercializada por estas personas. La afirmación de que no tengo ningún derecho a la privacidad es repugnante", añadió.

Según documentos escritos de los abogados del príncipe, desvelados el lunes en el inicio del juicio, las prácticas de los tabloides "perturbaron profundamente" a Harry.

Las intrusiones en su vida privada lo volvieron "extremadamente paranoico" y lo aislaron, confesó el príncipe en los documentos.