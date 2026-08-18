NTN24
Martes, 18 de agosto de 2026
Martes, 18 de agosto de 2026
Nasa

Sophie Adenot se convierte en la primera mujer astronauta francesa en realizar una caminata espacial en la EEI: así quedó registrada en video

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Adenot Sophie de la Nasa- Foto: Captura de pantalla de X ilustración Canva
Adenot Sophie de la Nasa- Foto: Captura de pantalla de X ilustración Canva
La astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) marcó un precedente en la historia aeroespacial al salir por primera vez de la Estación Espacial Internacional.

La Agencia Espacial Europea (ESA) y los canales oficiales de la Estación Espacial Internacional (ISS) confirmaron un momento histórico para la exploración espacial europea y francesa al abrirse la escotilla para una nueva misión extravehicular.

La astronauta Sophie Adenot salió de la ISS, registrando su primera caminata espacial y logrando dos hitos significativos de manera simultánea.

Se convirtió en la primera mujer astronauta de nacionalidad francesa en realizar una caminata espacial, por otra parte, protagonizó la 31ª actividad extravehicular ejecutada por un astronauta europeo en la historia de la ISS.

o

Adenot realiza la maniobra en compañía del astronauta Anil Menon, en una jornada de trabajo planificada con una duración aproximada de seis horas y media en el exterior del complejo orbital.


El objetivo principal es retirar un reemplazo de antena de comunicaciones clave situada en la estructura externa de la estación, la apertura de la escotilla y el comienzo de la caminata espacial programada se está efectuando hora local del este de Estados Unidos.

o

Con este procedimiento, la tripulación mantiene el calendario de mantenimiento preventivo y actualización de componentes críticos para garantizar las transmisiones operativas de la estación.

Temas relacionados:

Nasa

Estación Espacial Internacional

Astronautas

Francia

Caminata

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se juega con el dolor de las familias": La activista Sairam Rivas alerta sobre el manejo del régimen con los presos políticos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Una mujer que resistió 63 días bajo escombros en 2005: la historia que da esperanza tras el sismo en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Exoficial de EE. UU. pide a Donald Trump y a Marco Rubio un nuevo operativo en Venezuela para "dar de baja al liderazgo régimen de Delcy Rodríguez"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Colombia (AFP)
Terremoto en Colombia

Una mujer que resistió 63 días bajo escombros en 2005: la historia que da esperanza tras el sismo en Colombia

Excarcelaciones en Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

"Se juega con el dolor de las familias": La activista Sairam Rivas alerta sobre el manejo del régimen con los presos políticos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Alerta en Medio Oriente: Trump amenaza con bombardear Omán en medio del conflicto con el régimen de Irán

Foto: AFP
Terremoto en Colombia

¿Cómo afrontar el duelo tras una tragedia? Psicóloga explica los retos que enfrentan las víctimas de los terremotos de Colombia y Venezuela

Donald Trump y Marco Rubio - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Exoficial de EE. UU. pide a Donald Trump y a Marco Rubio un nuevo operativo en Venezuela para "dar de baja al liderazgo régimen de Delcy Rodríguez"

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
La noche del 27 de agosto habrá un eclipse de Luna visible en el hemisferio occidental - Foto NASA
Eclipse

Así será el deslumbrante eclipse que se verá en Colombia y Venezuela este mes de agosto: horarios y recomendaciones para observarlo

Elon Musk - AFP
Elon Musk

"Esto es falso por cierto": Elon Musk publica video que recrea impacto de parte de cohete de Space X contra la Luna

_tomada por el telescopio espacial Hubble el detalle de millones de estrellas en la galaxia de Andrómeda-Foto: EFE
Nasa

“Desaceleración cósmica”: La galaxia de Andrómeda frena de forma drástica la creación de estrellas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Petro - EFE
Beto Coral

Según Gustavo Petro, Beto Coral le advirtió sobre acciones en su contra: “Van a ir por usted, salga del país antes del 6 de agosto”

Avión P-8 Poseidón - Captura de video
Aviones

EE. UU. aumenta presión contra Irán con potente avión militar P8 Poseidón para control aéreo y marítimo

Policía México - Foto AFP
Carteles mexicanos

Capturan en México a líder de organización criminal por el que Estados Unidos ofrecía millonaria recompensa

Selección de España- EFE
España

Él es el jugador de la selección de España, campeona del Mundial 2026, que rescata perritos de las calles

Placa en memoria de las 31 víctimas del colapso del edificio Rita en Caracas / Edificio Rita (Caracas) tras devastador doblete sísmico - Fotos: X
Terremoto en Venezuela

Instalaron una placa: Familiares y vecinos rinden homenaje a los 31 fallecidos del edificio Rita en Caracas tras los terremotos

Atentado en Cúcuta - EFE
Cúcuta

Denuncian que camión-bomba usado en atentado en Cúcuta el sábado pasado fue "ensamblado en Venezuela"

Jhon Lucumi jugador de la selección Colombia-Foto: EFE
Fútbol

El colombiano Jhon Lucumí prioriza a la Juventus, pero el Bologna se mantiene en pedir 25 millones de euros por el defensor

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023