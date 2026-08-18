Sophie Adenot se convierte en la primera mujer astronauta francesa en realizar una caminata espacial en la EEI: así quedó registrada en video

La Agencia Espacial Europea (ESA) y los canales oficiales de la Estación Espacial Internacional (ISS) confirmaron un momento histórico para la exploración espacial europea y francesa al abrirse la escotilla para una nueva misión extravehicular.

La astronauta Sophie Adenot salió de la ISS, registrando su primera caminata espacial y logrando dos hitos significativos de manera simultánea.

Se convirtió en la primera mujer astronauta de nacionalidad francesa en realizar una caminata espacial, por otra parte, protagonizó la 31ª actividad extravehicular ejecutada por un astronauta europeo en la historia de la ISS.

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Adenot realiza la maniobra en compañía del astronauta Anil Menon, en una jornada de trabajo planificada con una duración aproximada de seis horas y media en el exterior del complejo orbital.



El objetivo principal es retirar un reemplazo de antena de comunicaciones clave situada en la estructura externa de la estación, la apertura de la escotilla y el comienzo de la caminata espacial programada se está efectuando hora local del este de Estados Unidos.

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Con este procedimiento, la tripulación mantiene el calendario de mantenimiento preventivo y actualización de componentes críticos para garantizar las transmisiones operativas de la estación.