Donald Trump calificó a Maduro como "el mayor patrocinador del terrorismo" y reveló el tiempo exacto que duró operación para capturar al dictador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al derrocado dictador Nicolás Maduro como el “patrocinador número uno del terrorismo” a nivel global y ofreció pormenores sobre la operación militar especial que derribó la estructura del régimen en Caracas.

Durante una alocución ofrecida en la Casa Blanca con motivo del Mes de la Herencia Hispana, el jefe de Estado norteamericano afirmó que el enfrentamiento armado duró exactamente 148 minutos y concluyó con la captura del cabecilla chavista sin bajas en las filas norteamericanas.

El mandatario detalló ante la audiencia que una unidad táctica compuesta por 201 efectivos de élite penetró en las instalaciones fortificadas donde se ocultaba la cúpula de la dictadura.

VEA TAMBIÉN Donald Trump se tomará foto con Delcy Rodríguez en la misma ciudad donde Nicolás Maduro está capturado: será su primer cara a cara o

Según la versión oficial de la Casa Blanca, las fuerzas de seguridad derribaron los accesos blindados del complejo militar en cuestión de segundos, acción que neutralizó la capacidad de respuesta de la guardia del régimen y aseguró la extracción inmediata del acusado de narcotráfico hacia territorio norteamericano.

​“Cumplimos nuestra misión al ir por el principal patrocinador estatal del terrorismo. Él era el clasificado como el número uno. Lo sacamos. Estaba encerrado detrás de puertas de hierro que cayeron en segundos. La guerra duró exactamente 148 minutos. Tuvimos una victoria militar completa y total sin perder ni a un solo soldado”, aseveró el presidente Donald Trump ante la dirigencia hispana.

​El jefe del Ejecutivo norteamericano contrapuso la brevedad de la incursión militar en Venezuela con otros despliegues internacionales, al tiempo que resaltó el proceso de transición iniciado en la nación suramericana tras la desarticulación del aparato autoritario.

​Trump enfatizó que la apertura del mercado energético permitió la llegada masiva de corporaciones petroleras internacionales, cuyo flujo de inversión financió los costos de la operación militar y reactivó los intercambios comerciales y aeronáuticos directos con las principales ciudades venezolanas.

VEA TAMBIÉN Donald Trump vuelve a burlarse de Nicolás Maduro con video de su captura en Caracas el 3 de enero o

Con la consolidación del nuevo esquema institucional y el restablecimiento del transporte aéreo regular hacia la nación caribeña, la Casa Blanca ratificó su compromiso con la reconstrucción económica del país y la neutralización definitiva de las redes de influencia remanentes del antiguo régimen en la región.