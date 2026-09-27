Trump asegura que los cinco hombres arrestados en base aérea de EE. UU. en Reino Unido buscaban causar "grandes daños"

La policía británica arrestó el domingo a cinco hombres cerca de una base aérea de Estados Unidos bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos y terrorismo, tras recibir un aviso de que tres furgonetas se dirigían al aeródromo militar que se ha utilizado para atacar al régimen de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los sospechosos pretendían causar "grandes daños" y que estaban siendo investigados por las autoridades británicas y de Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos rechaza la última propuesta del régimen de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a los ataques o

Los detectives británicos antiterroristas que dirigen la investigación dijeron que la policía había recibido una llamada sobre tres vehículos sospechosos que parecían dirigirse hacia la base de la RAF Fairford, en el oeste de Inglaterra, en la madrugada del domingo.

Cinco hombres fueron arrestados por agentes armados y posteriormente detenidos bajo sospecha de preparar un acto terrorista. La policía indicó que creía que el incidente ya estaba bajo control.

"Nos encontramos en las primeras etapas de una investigación y cinco hombres permanecen bajo custodia", declaró Vicki Evans, coordinadora nacional sénior de la policía antiterrorista, en un comunicado.

"Como es lógico, estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios para comprender las circunstancias del incidente", agregó.

La policía informó que se estableció un cordón de seguridad de 400 metros alrededor de la base mientras la unidad de desactivación de explosivos investigaba las furgonetas. Los residentes de 85 viviendas en un pueblo cercano fueron evacuados y agentes armados patrullaban la zona.

El gobierno británico, que ha autorizado a Estados Unidos a utilizar bombarderos con base en Fairford para atacar emplazamientos de misiles iraníes que atacaban barcos en el estrecho de Ormuz, comunicó que el primer ministro Andy Burnham está siendo informado sobre el incidente.

Burnham agradeció a la policía y a las fuerzas armadas, y declaró en X: "Sé que el incidente de hoy cerca de la base aérea de Fairford será motivo de profunda preocupación para los residentes locales y para muchas personas que siguen de cerca los acontecimientos en todo el país".

En julio, Gran Bretaña declaró que sus fuerzas armadas estaban preparadas para proteger al país de cualquier ataque, después de que la Guardia Revolucionaria del régimen iraní advirtiera que no permitiría que los bombarderos de Estados Unidos despegaran de Fairford, afirmando que cualquier base utilizada para lanzar ataques sería un objetivo legítimo.

La policía no ha revelado quiénes creen que estuvieron involucrados en el incidente del domingo. Según una fuente cercana a la investigación, el móvil más probable es que esté vinculado al régimen de Irán, aunque también se barajan la posibilidad de un sabotaje ruso o un complot islamista.