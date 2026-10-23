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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Presión sobre régimen de Cuba

Marco Rubio hace un llamado para que ciudadanos cubanos colaboren con la CIA: "Una oportunidad para lograr el cambio que desean"

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Marco Rubio asume como asesor de seguridad nacional - Foto: AFP
Marco Rubio asume como asesor de seguridad nacional - Foto: AFP
Rubio formuló el llamado en momentos en que Washington presiona al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este viernes a los cubanos a entrar en contacto de forma "discreta" con los servicios de inteligencia de su país para "lograr un cambio" en la isla y sacar al régimen de Miguel Díaz-Canel.

Rubio formuló el llamado en momentos en que Washington presiona al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

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"A quienes buscan impulsar un cambio positivo en Cuba: este es el momento", afirmó Rubio en un mensaje publicado en redes sociales. "Ante la decepción por las promesas incumplidas, la corrupción y los privilegios de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para lograr el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA", añadió.

Desde la captura de Nicolás Maduro, Washington mantiene bajo presión al régimen cubano prohibiendo que entre combustible a la isla.

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Además, el presidente Donald Trump ha manifestado en varias oportunidades su intención de intervenir en Cuba si no hay una negociación que conlleve a cambios políticos.

 

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