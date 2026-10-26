Donald Trump pide que el demócrata Abdul El-Sayed pase por un detector de metales si gana el Senado: “Es el único que lo necesitaría”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este domingo un encendido mitin en el estado de Michigan, donde centró sus críticas en el candidato demócrata al Senado Abdul El-Sayed quien mantiene una estrecha pugna en los sondeos con el republicano Mike Rogers, con la exigencia de la implementación de estrictos controles de seguridad en la Cámara Alta en caso de que el aspirante resulte triunfador en las elecciones de medio mandato.

Durante su alocución ante las bases republicanas, el jefe de la Casa Blanca ironizó sobre la posible incorporación del político demócrata al Congreso federal, con su vinculación sin pruebas a organizaciones extremistas y el planteamiento de la necesidad de someterlo a inspecciones de metales antes de permitirle el acceso al recinto legislativo.

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“Él sería el único senador que tendrá que pasar por un detector de metales antes de que se le permita entrar; cualquiera con semejante historial no podría embarcar en un avión y desde luego no deberían darle un escaño en el Senado de los Estados Unidos. Quiero que haya un detector de metales para él”, aseveró el mandatario norteamericano al endurecer su discurso en Michigan.

La intervención presidencial en el estado de Michigan contó con la participación de figuras destacadas del sector conservador y tuvo como telón de fondo la reciente visita del expresidente Barack Obama a la región para respaldar la postulación demócrata, con la evidencia de la alta polarización que define la disputa por este escaño clave para el equilibrio de fuerzas en el Congreso.

El estado de Michigan se consolida como uno de los escenarios electorales más disputados del mapa político norteamericano, con la determinación en gran medida de las aspiraciones de ambos partidos de asegurar el control de la cámara legislativa federal en los comicios previstos para el próximo 3 de noviembre.

La confrontación dialéctica en los tramos decisivos de la campaña refleja la profunda brecha ideológica que divide a la sociedad estadounidense en vísperas de la renovación parlamentaria.

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El rigor en el debate democrático y la participación ciudadana masiva constituyen los pilares insustituibles para dirimir el rumbo político de la primera potencia mundial en un entorno de alta competitividad institucional.