Senado de México aprueba reforma constitucional que prohíbe a candidatos presidenciales tener doble nacionalidad

El Senado de México aprobó el martes una reforma constitucional que obliga a los candidatos al cargo de presidente o gobernador a renunciar a cualquier nacionalidad que posean además de la mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió la iniciativa al Congreso en momentos en que rechaza cualquier intervención de Estados Unidos en la política nacional.

La gobernante justificó la reforma al mencionar casos de presidentes electos recientemente en otros países de América Latina que tienen doble nacionalidad. Es el caso de los derechistas Daniel Noboa, en Ecuador, y Abelardo de la Espriella, en Colombia, ambos norteamericanos.

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"No puedes jurar a dos banderas y ser representante del Estado mexicano", dijo Sheinbaum en su rueda de prensa diaria.

La mayoría oficialista del partido Morena avaló la iniciativa en el Senado con 86 votos a favor, justo los requeridos para modificar la Constitución, y 42 en contra.

En la Cámara de Diputados, el partido de Sheinbaum y sus aliados tienen una mayoría más holgada con la que dieron visto bueno a la propuesta la semana pasada. En el trámite legislativo resta que el dictamen sea aprobado por al menos 17 de los 32 congresos estatales, mayormente controlados por Morena.

Legisladores de oposición señalaron que la modificación restringe los derechos políticos de los mexicanos con doble nacionalidad, muchos de los cuales son hijos de quienes migraron a Estados Unidos.

"Lo que estamos haciendo es crear dos categorías de mexicanas y mexicanos dentro de la Constitución. Unos con derechos plenos y otros con derechos condicionados y acotados", dijo durante el debate Luis Donaldo Colosio, senador del centrista Movimiento Ciudadano.

Según datos divulgados por la propia Sheinbaum, casi 40 millones de personas de origen mexicano, de primera, segunda o tercera generación, viven en Estados Unidos.

La reforma ocurre mientras la mandataria enfrenta presiones de Washington para que endurezca su combate al narcotráfico. El presidente Donald Trump incluso ha amenazado con intervenir en suelo mexicano, algo que Sheinbaum ha rechazado reiteradamente.

La mandataria también logró reformar la Constitución para poder anular elecciones por "injerencia extranjera" y sancionar con más dureza el espionaje efectuado por extranjeros.