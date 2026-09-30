“Agarré los controles y comencé a tirar de ellos hacia arriba”: Netanyahu recibe al pasajero que ayudó a evitar una tragedia aérea tras el ataque de un piloto

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibió este miércoles en el aeropuerto Ben Gurion a Yaniv Hayun, uno de los pasajeros que intervino durante el dramático incidente ocurrido a bordo de un vuelo de Flydubai.

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Hayun fue uno de los pasajeros que ingresó a la cabina después de que uno de los pilotos presuntamente apuñalara al otro y, según las primeras versiones, intentara tomar el control del avión. El vuelo FZ1073 terminó desviándose hacia Arabia Saudita y aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Tabuk.

Durante el encuentro con Netanyahu, el pasajero recordó parte de lo ocurrido y aseguró: “Agarré los controles y comencé a tirar de ellos hacia arriba. El avión empezó a nivelars​e”.

La frase se produjo durante el encuentro con el primer ministro israelí, quien recibió personalmente a Hayun después de su regreso a Israel. El pasajero todavía tenía manchas de sangre en su ropa, producto de la confrontación ocurrida dentro de la aeronave.

Netanyahu lo abrazó y le preguntó cómo había logrado intervenir. Durante el encuentro, el primer ministro calificó de heroica la actuación de los pasajeros y de la tripulación que participaron en la emergencia.

El vuelo FZ1073, operado por Flydubai entre Dubái y Tel Aviv, sufrió el incidente mientras se aproximaba a Israel. De acuerdo con datos de seguimiento citados por medios internacionales, la aeronave llegó a perder miles de pies de altitud en un corto periodo, antes de que pasajeros y miembros de la tripulación intervinieran.

Asimismo, según reportes, el avión emitió inicialmente el código de emergencia 7700 y posteriormente el 7500, utilizado internacionalmente para señalar una interferencia ilícita o un posible secuestro. Finalmente, la aeronave fue desviada y aterrizó en Tabuk, Arabia Saudita, donde los pilotos fueron atendidos y las autoridades saudíes detuvieron al presunto agresor.

La identidad y el motivo del ataque continúan bajo investigación. Flydubai pidió evitar especulaciones mientras las autoridades reúnen información sobre lo ocurrido.

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Después del incidente, Netanyahu aseguró que la intervención de los pasajeros y miembros de la tripulación permitió evitar una tragedia mayor. El mandatario también anunció que Israel reforzará las medidas de seguridad relacionadas con los pilotos que operan vuelos hacia el país.

El capitán que resultó herido fue identificado como Smit Machchhar. Según los reportes, pese a sus heridas, habría logrado facilitar el acceso a la cabina antes de quedar incapacitado, lo que permitió que los pasajeros intervinieran.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan establecer con precisión qué ocurrió dentro de la aeronave y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al desvío del vuelo hacia Arabia Saudita.