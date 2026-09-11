"Sí va muy rápido, es un riesgo": experto en inteligencia artificial analiza su avance y su impacto

Diego Ossa, experto en inteligencia artificial (IA), dialogó con NTN24 sobre el avance de dicha tecnología a nivel mundial, sus ventajas y desventajas, así como sus peligros. “Sí va muy rápido, es un riesgo, pero creo que empresas expertas y organizaciones que estamos trabajando con esto tenemos una responsabilidad muy grande y debemos articularnos muy bien con gobiernos, la academia y el usuario final para encontrar cómo mantener esto alineado al beneficio de la humanidad”, comentó. Por otro lado, Ossa aseguró que a medida que se adopta la tecnología “se aumenta la capacidad humana”.