NTN24
Viernes, 11 de septiembre de 2026
Viernes, 11 de septiembre de 2026
Inteligencia Artificial

"Sí va muy rápido, es un riesgo": experto en inteligencia artificial analiza su avance y su impacto

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Diego Ossa, experto en inteligencia artificial (IA), dialogó con NTN24 sobre el avance de dicha tecnología a nivel mundial, sus ventajas y desventajas, así como sus peligros. “Sí va muy rápido, es un riesgo, pero creo que empresas expertas y organizaciones que estamos trabajando con esto tenemos una responsabilidad muy grande y debemos articularnos muy bien con gobiernos, la academia y el usuario final para encontrar cómo mantener esto alineado al beneficio de la humanidad”, comentó. Por otro lado, Ossa aseguró que a medida que se adopta la tecnología “se aumenta la capacidad humana”.

También le puede interesar

Inteligencia artificial - Canva
Inteligencia Artificial

"Sí va muy rápido, es un riesgo": experto en inteligencia artificial analiza su avance y su impacto

Donald Trump - Foto AFP/ Atentados 11s - Archivo
Donald Trump

Así fue como Trump se dirigió al país tras 25 años de los atroces atentados del 11 de septiembre

Ataques de Ejército de Colombia al Clan del Golfo - Captura de video
Gobierno de Colombia

Imparable: Gobierno De la Espriella ataca la minería ilegal y destruye unidades de extracción de oro del Clan del Golfo

Diosdado Cabello y Javier Eduardo Ojeda, hermano del militar asesinado Ronald Ojeda / FOTO: Captura de pantalla
Ronald Ojeda Moreno

Hermano del militar asesinado Ronald Ojeda habla sobre la presunta implicación de Diosdado Cabello

Atentados del 11-S - AFP
Atentado 11-S

Cronología detallada de los atentados del 11-S que dejaron casi 3 mil muertos en Estados Unidos

Secretario de guerra Pete Hegseth sobre el 11S /FOTO EFE - captura de pantalla
Estados Unidos

“Todavía existen enemigos que nos odian”: secretario de Guerra de EEUU en la conmemoración del 11S

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Máquinas represoras": Diosdado Cabello y Alexander Granko en la mira de la justicia de Chile por crimen contra exmilitar Ronald Ojeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Una cosa muy dolorosa”: los relatos de la tragedia, tras un mes del terremoto en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Imparable: Gobierno De la Espriella ataca la minería ilegal y destruye unidades de extracción de oro del Clan del Golfo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Así fue como Trump se dirigió al país tras 25 años de los atroces atentados del 11 de septiembre

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Temor en Florida: la vida y el comercio comienzan a cambiar ante incesantes redadas de ICE

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Los relatos tras un mes del terremoto en Colombia - Foto de referencia: AFP
Terremoto en Colombia

“Una cosa muy dolorosa”: los relatos de la tragedia, tras un mes del terremoto en Colombia

Javier Eduardo Ojeda, hermano del militar venezolano Ronald Ojeda / Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Fotos: NTN24 / EFE
Ronald Ojeda Moreno

"La Fiscalía chilena expone claramente que el financista del asesinato de mi hermano es Diosdado Cabello": habla el hermano de Ronald Ojeda en NTN24

Donald Trump | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"No es que Trump abandonó Venezuela, es que cambió la prioridad": Antonio de la Cruz

Cilia Flores - Foto EFE
Cilia Flores

"Se debe analizar el peligro de fuga": abogado sobre solicitud de la defensa de Cilia Flores en EE. UU.

Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen venezolano - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Múltiples menciones a Diosdado Cabello: así inició el primer juicio oral por el crimen de Ronald Ojeda en Chile

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
El fenómeno que da el color rojizo a la Luna durante un eclipse lunar se llama dispersión de Rayleigh - Foto NASA
Eclipse

Así será el eclipse que ocurrirá en los próximos días y que podrá verse en Bogotá y Caracas: horarios y recomendaciones

Eclipse de Sol 12 de agosto de 2026 - Foto AFP
Eclipse de Sol

Eclipse total de Sol 12 de agosto: estuvimos en España cuando el día se volvió noche y así se vivió este impactante fenómeno natural

Así captó la ESA desde el espacio la sombre de la Luna avanzando por la Tierra durante el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 - Foto ESA
Eclipse de Sol

Eclipse total de Sol deja impresionante imagen desde el espacio: la sombra de la Luna avanza por la Tierra y se funde con el anochecer

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella y la primera dama Ana Lucia Pineda- Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella exige revisión inmediata de nombramientos a la ministra Alexandra Falla dentro de su equipo

Sismo (Canva)
Perú

Primero Venezuela, luego Colombia y ahora Perú: las primeras reacciones al fuerte terremoto de magnitud 7.2

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda de Colombia - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"Me disculpo si las imágenes fueron sensibles": ministro de Vivienda de Colombia se pronuncia tras ser visto de vacaciones luego del devastador terremoto

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella pidió gestionar nacionalidad para Zion Hwang: esta fue la reacion del creador de contenido

Foto: AFP
Donald Trump

Trump hizo regalos en efectivo de miles de dólares a su asesora Natalie Harp y a otras dos asistentes: la Casa Blanca defendió el bono como "regalos de Navidad a personas de su entorno"

Concentración de la Selección Colombia en Bogotá - Foto: EFE
Jhon Lucumí

Jugador crucial de la Selección Colombia llegaría al fútbol italiano: sería al más veces campeón de la Serie A

Porteros de la Selección Colombia (AFP)
David Ospina

Portero colombiano mundialista se va de su nuevo club sin tocar el campo: grave lesión no lo dejó debutar

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023