El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó este miércoles un papel determinante en el resultado de las elecciones legislativas celebradas el martes en el Estado de Israel, con la afirmación de que su intervención pública evitó una derrota decisiva para el primer ministro Benjamín Netanyahu.

A través de sus canales oficiales en la plataforma Truth Social, el jefe de Estado norteamericano compartió un pronunciamiento en el que aseveró que su apoyo directo alteró la dinámica política en la recta final de la contienda.

“Cuando el presidente Trump respaldó a Bibi Netanyahu, todo cambió, y ahora, en lugar de una derrota decisiva para un gran primer ministro, parece un empate inesperado, o incluso una victoria para Netanyahu. Todo sucedió DESPUÉS del respaldo del presidente Trump, quien solo busca lo mejor para Oriente Medio, Israel y los Estados Unidos de América”, subraya el comunicado emitido por el presidente norteamericano.

Los datos parciales de la Comisión Electoral Central correspondientes a cerca del 42 % de los votos escrutados sitúan al Likud al frente con el 21,7 % de los sufragios, seguido por la formación Yashar! de Gadi Eisenkot y la alianza de colectivos árabes.

No obstante, las proyecciones iniciales no otorgan a ninguna de las coaliciones principales los 61 escaños requeridos en la Knéset para conformar gobierno de manera automática.

El mandatario norteamericano reiteró que su respaldo se fundamenta en el fortalecimiento de la seguridad regional y en el mantenimiento de una alianza estratégica sólida frente a las amenazas del régimen de Irán.

La firmeza demostrada por el bloque gubernamental en las urnas refleja la efectividad de la cooperación bilateral para sostener liderazgos comprometidos con la causa de las naciones libres.

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La consolidación de un gobierno fuerte en Jerusalén resulta indispensable para garantizar la estabilidad geopolítica y la neutralización efectiva de los grupos subversivos en Oriente Medio.